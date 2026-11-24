Internacional
Cómo estará el clima en EE. UU. en la semana y durante el Día de Acción de Gracias
Durante esta semana en Estados Unidos se prevé varias zonas que registrarán fuertes lluvias, nevadas e incluso riesgo de inundaciones.
FOTO ILUSTRATIVA. Se forman nubes de lluvia sobre el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EE. UU., el 16 de marzo de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos informaron este 24 de noviembre sobre las condiciones climáticas que se prevén en EE. UU. para esta semana, incluido el Día de Acción de Gracias.
En su más reciente boletín informativo, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que un sistema de tormentas que se generará en el Pacífico traerá lluvias, nieve, fuertes vientos y oleaje intenso.
El NWS advirtió también que existe riesgo de inundaciones, especialmente en las costas del Pacífico y el Atlántico.
Costa oeste
En la zona de la costa oeste, el NWS prevé varios sistemas de tormentas provenientes del Pacífico.
La zona más afectada por estos sistemas de tormentas será California, ya que podría presentar inundaciones costeras de moderadas a severas.
Sureste de EE. UU.
A partir del miércoles 25 de noviembre, una tormenta frente al sureste de EE. UU. se intensificará y avanzará por la costa este durante el fin de semana.
Esta tormenta provocará fuertes lluvias y vientos desde la zona de Georgia y las Carolinas hasta el noreste de EE. UU. El NWS también advirtió sobre el riesgo de inundaciones.
El NWS indicó que las condiciones climáticas podrían generar cortes de energía eléctrica y la caída de árboles, por lo que instó a las personas que tengan pensado viajar durante el fin de semana por el Día de Acción de Gracias a tomar precauciones.
En otras zonas del sureste de EE. UU., debido a un sistema de baja presión, las autoridades prevén lluvias y actividad eléctrica en Texas y Florida.
Noroeste de EE. UU.
En el noroeste de EE. UU. también habrá lluvias y nevadas en las zonas de mayor altitud.
En los sectores montañosos de las Cascadas y la península Olímpica se prevé una mayor actividad climática.