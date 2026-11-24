Las autoridades meteorológicas de Estados Unidos informaron este 24 de noviembre sobre las condiciones climáticas que se prevén en EE. UU. para esta semana, incluido el Día de Acción de Gracias.

En su más reciente boletín informativo, el Servicio Nacional de Meteorología de Estados Unidos (NWS, por sus siglas en inglés) prevé que un sistema de tormentas que se generará en el Pacífico traerá lluvias, nieve, fuertes vientos y oleaje intenso.

El NWS advirtió también que existe riesgo de inundaciones, especialmente en las costas del Pacífico y el Atlántico.

Costa oeste

En la zona de la costa oeste, el NWS prevé varios sistemas de tormentas provenientes del Pacífico.

La zona más afectada por estos sistemas de tormentas será California, ya que podría presentar inundaciones costeras de moderadas a severas.

The forecast remains on track for an intensifying storm system to produce strong winds, coastal flooding, & heavy rain along much of the U.S. East Coast Wednesday & Thanksgiving Day. There is the potential for strong wind gusts to cause power outages & tree damage. pic.twitter.com/qEdxGt1sKk — NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) November 24, 2026

Sureste de EE. UU.

A partir del miércoles 25 de noviembre, una tormenta frente al sureste de EE. UU. se intensificará y avanzará por la costa este durante el fin de semana.

Esta tormenta provocará fuertes lluvias y vientos desde la zona de Georgia y las Carolinas hasta el noreste de EE. UU. El NWS también advirtió sobre el riesgo de inundaciones.

El NWS indicó que las condiciones climáticas podrían generar cortes de energía eléctrica y la caída de árboles, por lo que instó a las personas que tengan pensado viajar durante el fin de semana por el Día de Acción de Gracias a tomar precauciones.

En otras zonas del sureste de EE. UU., debido a un sistema de baja presión, las autoridades prevén lluvias y actividad eléctrica en Texas y Florida.

Noroeste de EE. UU.

En el noroeste de EE. UU. también habrá lluvias y nevadas en las zonas de mayor altitud.

En los sectores montañosos de las Cascadas y la península Olímpica se prevé una mayor actividad climática.