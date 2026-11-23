Durante la noche del pasado domingo 22 de noviembre, la aerolínea estadounidense Delta informó de que solucionó el fallo técnico que provocó el retraso de miles de vuelos en el aeropuerto de Atlanta. "El sistema automatizado para el cálculo del peso y el equilibrio de los vuelos de salida funciona correctamente", aseguró la línea aérea.

"El 70% de los vuelos retrasados o cancelados está relacionado con el sistema automatizado. El resto se debe a las malas condiciones meteorológicas y a los consiguientes programas de control del tráfico aéreo en Nueva York y el este de Estados Unidos", detalló una de las aerolíneas comerciales de pasajeros y carga más grandes del mundo.

Frente a este escenario, Delta aseguró que había sufrido un problema técnico que obligó a retrasar miles de vuelos con origen o destino en el Aeropuerto Internacional de Atlanta, ubicado en Georgia y considerado el más transitado del mundo, y posteriormente indicó que hay casi 6 mil vuelos de Delta programados para el 23 de noviembre.

Asimismo, la Administración Federal de Aviación (FAA) señaló que este incidente ocurre poco más de una semana después de que una falla en la red de telecomunicaciones de la agencia del Gobierno estadounidense obligara a suspender los despegues en todos los Estados Unidos durante casi cinco horas el pasado viernes 13 de noviembre.

Retrasos en vuelos previo a Acción de Gracias

Según Delta Air Lines, la aerolínea estadounidense resolvió un problema con su sistema de peso y balance que causó retrasos en todo el país al comienzo de una concurrida semana de viajes por el Día de Acción de Gracias, una festividad nacional centrada en el agradecimiento por la cosecha y el año transcurrido, así como en la reunión familiar.

Esto se debe a que calcular el peso y el balance de una aeronave es una parte fundamental de los preparativos previos a la salida, por lo que Delta se vio obligada a recurrir a "procedimientos manuales alternativos" el 22 de noviembre "para lograr que los vuelos despegaran de forma segura", mientras los retrasos se propagaban por toda su red.

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Sin embargo, aunque Delta señaló que el sistema automatizado para calcular el peso y el balance de los vuelos de salida ya está en funcionamiento, los pasajeros aún podrían experimentar efectos residuales de los retrasos, dado que más de la mitad de los vuelos de Delta registraban demoras y el 2% había sido cancelado el domingo.

"Los equipos de Delta están concentrados en completar el resto del itinerario. Las cancelaciones, como siempre, son el último recurso cuando se han agotado todas las demás opciones", informó Delta al disculparse con los clientes por la demora en el aeropuerto de Atlanta, que sirve como principal centro de operaciones de la aerolínea.

¿Cómo es el sistema de peso y balance?

De conformidad con lo informado por la cadena de televisión estadounidense CNN, calcular el peso y el balance de garantiza que el avión completamente cargado no sea demasiado pesado para volar, que la carga esté distribuida correctamente y que los pilotos tengan la configuración adecuada para un despegue seguro en cualquier lugar.

"Cumplir con los límites de peso y balance es fundamental para la seguridad aérea", concluyó la FAA, tras mencionar que las principales aerolíneas de EE. UU. y del resto del mundo utilizan sofisticados programas informáticos en sus sedes para calcular estas cifras y proporcionarlas a los equipos encargados del equipaje de las aeronaves.