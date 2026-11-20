Luego de la derrota republicana en las elecciones intermedias, los republicanos diseñan discretamente estrategias para convencer al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, de que participe en la contienda presidencial del Partido Republicano, que de pronto quedó muy abierta para los comicios de noviembre del 2028.

Según la cadena de televisión estadounidense CNN, el apoyo a Rubio ha crecido mientras donantes, legisladores y operadores del partido miran hacia una etapa posterior a Donald Trump, tras las derrotas en las elecciones intermedias, y algunos lo ven como un posible candidato capaz de formar una coalición distinta dentro del movimiento.

Frente a este escenario, varias personas familiarizadas con el asunto dijeron a CNN que Marco Rubio dejó de repetir su promesa anterior de apoyar al vicepresidente J. D. Vance si este se postulaba, de modo que personas cercanas al secretario dijeron que está considerando postularse y que quiere ver cómo evoluciona la contienda en el 2027.

Sin embargo, Marco Rubio se ha negado a hablar del 2028 y ha dicho abiertamente que no hablará del tema de ninguna manera, aunque también se ha mostrado menos específico sobre sus planes después de dejar el Departamento de Estado, pese a que les dijo a sus aliados que no quería postularse y que deseaba un trabajo lucrativo.

Marco Rubio: ¿El republicano para 2028?

En una convención de la Sociedad Federalista, el jueves 19 de noviembre, Marco Rubio pronunció un discurso sobre los valores y el poder estadounidenses que algunos de sus allegados consideraron un anticipo de una posible campaña, dado que describió a EE. UU. como una nación ambiciosa que se extendió mucho más allá de sus fronteras.

Ante esta situación, la posible candidatura de Marco Rubio ha llamado la atención de la Sociedad Federalista, una influyente organización estadounidense de tendencia conservadora, integrada por abogados, académicos y funcionarios, que se ha convertido en una de las redes jurídicas más relevantes de la política y del sistema judicial.

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Asimismo, mientras más suena el nombre de Marco Rubio, más crecen las dudas sobre el vicepresidente J. D. Vance, quien intentó distanciarse de la guerra con Irán después de las elecciones de mitad de mandato y enfureció a algunos funcionarios del presidente Donald Trump, que lo calificaron abiertamente de traidor en las redes sociales.

Por su parte, Marco Rubio ha respaldado los ataques del presidente Donald Trump contra Irán y sus posturas de política exterior podrían enfrentarlo con los aislacionistas del movimiento político conservador y populista MAGA (Make America Great Again) y con los votantes independientes descontentos por los efectos económicos de la guerra.

Una carrera hacia la Casa Blanca

Conforme a lo expuesto por Fox News, canal de televisión estadounidense especializado en noticias y comentarios políticos de tendencia conservadora, la decisión de Marco Rubio también podría depender de lo que logre como secretario de Estado y de si el presidente Donald Trump lo respalda por encima del vicepresidente J. D. Vance.

Dadas las circunstancias, los próximos años podrían ofrecer una gran oportunidad para impulsar un cambio político en Cuba, donde ha supervisado una campaña de presión destinada a derrocar al régimen comunista, o para involucrarse en nuevas crisis, incluida la guerra con Irán y los esfuerzos por resolver el conflicto de Rusia en Ucrania.