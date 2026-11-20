Una grabación que muestra a un niño de 10 años matando a tiros a su vecino tras una pelea se viralizó en redes sociales dos semanas después del incidente, ocurrido el pasado domingo 1 de noviembre en Albuquerque, Nuevo México, luego de que la policía difundiera las imágenes captadas por una cámara de seguridad de la vivienda.

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, la víctima fue identificada como Keinerlein Plaza Rangel, de 16 años, quien acudió a la casa de Elaina Gómez-Villeda después de que ella se quejara del ruido excesivo durante la celebración de Halloween, festividad que tiene lugar en la víspera del Día de Todos los Santos.

La grabación muestra cómo la pelea se intensifica y las dos mujeres se golpean y se tiran del pelo. Entonces, Elaina Gómez-Villeda, de 40 años, le pide a su hijo de 10 años que le traiga la pistola. El niño entra corriendo y regresa con el arma, con la que apunta hacia las dos mujeres que se estaban peleando, especialmente hacia Keinerlein Plaza.

"Te va a disparar, mira, va a dispararle a alguien", advierte Gómez-Villeda antes de que el joven dispare dos veces y mate a Rangel. Tras el incidente, el padre de Keinerlein, Keiner Plaza, salió de su casa e irrumpió furioso en la vivienda del vecino, donde intentó entrar por la fuerza, según muestran las imágenes difundidas por la policía local.

Niño de 10 años mata a adolescente en EE. UU.

"Todos saben que esto pasó. Nos arrebataron la alegría. Nuestro mayor sueño era verla crecer. Ver a tu hija irse así, de esta manera. No es justo, hombre", dijo Keiner Plaza a KOB4, una estación de televisión afiliada a NBC con sede en Albuquerque, Nuevo México, después de recibir un disparo de Elaina cuando intentaba entrar en la casa de ella.

Conforme a lo expuesto por la policía de Albuquerque, Nuevo México, cuando los agentes llegaron, encontraron a Keinerlein y a Keiner Plaza tirados en el suelo y a Elaina Gómez-Villeda con el arma en la mano. Además, un agente disparó contra Elaina Gómez-Villeda porque se negaba a soltar el arma mientras apuntaba al padre de la víctima.

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Frente a este escenario, Elaina Gómez-Villeda fue acusada de asesinato en primer grado, pero un gran jurado redujo el cargo a asesinato en segundo grado al considerar que no hubo premeditación ni planificación y que el homicidio fue producto de un arrebato repentino. "En estos casos todo suele ser muy impulsivo", añadió la policía local.

Asimismo, el hijo de 10 años de Elaina Gómez-Villeda no ha sido acusado por las autoridades, pero los investigadores trabajan con la fiscalía para determinar si pueden presentar cargos, debido a que la mayoría de los casos que involucran a menores en Nuevo México comienzan en el sistema de justicia juvenil, enfocado en la rehabilitación.

¿Cargos por asesinato contra un niño de 10 años?

"Hablamos de esto en el lugar de los hechos. El menor no tiene la edad suficiente para ser ingresado en el centro de detención juvenil, así que seguiremos trabajando estrechamente con la fiscalía de menores cuando cumpla doce años para continuar revisando toda esta situación", declaró la jefa de policía de Albuquerque, Cecily Barke.

Esto se debe a que en muchos estados se pueden presentar cargos por asesinato contra un niño de 10 años, aunque el procesamiento del caso depende de la legislación estatal. En Nuevo México, un menor puede ser trasladado a un tribunal de adultos por delitos graves, pero en la práctica es poco frecuente que esto ocurra a los 10 años.