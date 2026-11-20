Durante la noche del pasado jueves 19 de noviembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, inscribió su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para competir por un tercer período consecutivo al frente del Organismo Ejecutivo en las elecciones generales del 2027, en las que parte como el gran favorito a la presidencia.

El mandatario salvadoreño, de 45 años, estuvo acompañado por el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, quien también presentó su solicitud de inscripción como aspirante a vicemandatario, mientras que Bukele pidió a sus seguidores, que llegaron a San Salvador para mostrarle su apoyo, que salieran a votar para no volver al pasado.

"Necesitamos salir a votar, necesitamos decirles a nuestra familia, amigos que salgan a votar y que el 28 de febrero del 2027 sea una fiesta nacional y que todos salgamos a votar en masas", expresó Nayib Bukele, tras asegurar que "El Salvador es ahora un ejemplo para muchos países", no solo de América, sino de prácticamente todo el mundo.

Esto se debe a que Bukele goza de un amplio respaldo entre los salvadoreños y de popularidad por su llamada "guerra" contra las pandillas en El Salvador, mediante un régimen de excepción, lo que contribuye a posicionarlo como favorito para ganar las elecciones generales de febrero del 2027 y obtener un tercer período consecutivo.

Un proceso electoral diferente para Bukele

Conforme a lo expuesto por la agencia de noticias EFE, el proceso electoral en El Salvador se desarrolla mientras Nayib Bukele adquiere mayor protagonismo en el exterior, tras la intervención de militares salvadoreños en la crisis de Haití, luego de la emboscada y desaparición de cuatro soldados el 18 de octubre en la zona de Santo.

El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, envió más de dos mil soldados al área metropolitana de Puerto Príncipe, en Haití, después de la desaparición de los cuatro militares integrantes de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés), para contribuir a las operaciones contra las pandillas y a la liberación de los territorios.

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De conformidad con el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, las tropas salvadoreñas han participado en la recuperación del control de la subcomisaría de Portail Léogâne, de la central de Electricidad de Haití (EDH) y del estadio de futbol Sylvio Cator, donde los militares centroamericanos instalaron una base de operaciones antipandillas.

Ante este escenario, el mandatario salvadoreño aseguró que no se trata de una invasión al país caribeño y que sus soldados saldrán de Haití cuando sean encontrados los militares cuyo paradero aún se desconoce, mientras que algunos sectores y manifestantes en Puerto Príncipe han mostrado su apoyo a la intervención de Nayib Bukele.

Bukele va por su tercer período

El presidente salvadoreño Nayib Bukele busca obtener un tercer período consecutivo al frente del Organismo Ejecutivo, tras la aprobación de una reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida, de manera que una persona puede postularse y ejercer la presidencia sin un límite de mandatos consecutivos o alternos.

Esto ocurre porque la Asamblea Legislativa, dominada por Nuevas Ideas, aprobó y ratificó en una sola jornada, el jueves 31 de julio del 2025, sin un análisis previo ni debate, la reforma de los artículos 80, 133, 152 y 154 de la Constitución salvadoreña, con lo que Nayib Bukele tiene vía libre para optar a un tercer mandato consecutivo.