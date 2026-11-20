El Día de Acción de Gracias (Thanksgiving, en inglés) se celebra en EE. UU. el próximo jueves 26 de noviembre, dado que tiene lugar el cuarto jueves de noviembre, y marca el inicio de la temporada festiva, que se extiende hasta Año Nuevo y comienza antes del Black Friday (Viernes Negro), que se celebrará el viernes 27 de noviembre del 2026.

Frente a este escenario, el tradicional banquete de Acción de Gracias llegará con un incremento de precios este año, debido a que, por primera vez desde el 2022, los estadounidenses pagarán más por preparar la cena de Thanksgiving, una celebración en la que millones de familias se reúnen alrededor de la mesa para compartir pavo.

Conforme a lo expuesto por la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas, organización que representa a familias agricultoras, ganaderas y al sector agropecuario en Estados Unidos, el costo promedio de una cena para 10 comensales será de US$58 (Q443) por persona, lo que implica un aumento de casi el 6% respecto del año pasado.

Asimismo, la Federación Estadounidense de Oficinas Agrícolas indicó que el incremento se refleja en productos tradicionales de la celebración, como el pavo, los panecillos, la leche y los arándanos rojos. A esto se suman los gastos relacionados con el combustible, que también presionan el presupuesto de los consumidores en Estados Unidos.

Tormenta amenaza los viajes de Thanksgiving

De conformidad con la cadena de televisión estadounidense CNN, una tormenta que ha causado inundaciones en la costa atlántica de los Estados Unidos podría obstaculizar los viajes previstos por el Día de Acción de Gracias para millones de personas, a medida que avanza por la costa este con lluvias intensas y vientos racheados.

Esto se debe a que el fenómeno meteorológico podría incluso convertirse en una inusual tormenta tropical o subtropical de final de temporada frente a la costa sureste el próximo miércoles 25 de noviembre, aunque su clasificación no cambiará mucho el resultado: los viajes se verán afectados durante uno de los períodos de mayor actividad.

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A su vez, la tormenta seguirá azotando Florida, Georgia y Alabama con precipitaciones extremas, dado que el 19 de noviembre descargó 38 centímetros de lluvia en el este del país, lo que provocó inundaciones en viviendas y obligó a realizar decenas de rescates acuáticos a lo largo de la Costa Espacial y en los suburbios al norte de la región.

Ante esta situación, se ha emitido una alerta poco común de nivel 4 sobre 4 debido al alto riesgo de inundaciones repentinas por lluvia intensa en la zona comprendida entre Cabo Cañaveral y Daytona Beach, vigente hasta la noche del próximo sábado 21 de noviembre, ya que los días de alto riesgo de inundación son críticos para todos.

Los días y horarios con más tráfico en EE. UU.

Según las proyecciones de la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA), una federación de clubes automovilísticos que reúne a 60 millones de socios, las mayores demoras en las carreteras se concentrarán el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre, antes del feriado, y el domingo 29 y el lunes 30, debido al regreso de los viajeros.

Dadas las circunstancias, de acuerdo con INRIX, una empresa tecnológica especializada en análisis de movilidad, datos de tráfico en tiempo real, estacionamiento, seguridad vial y transporte conectado, Nueva York y Los Ángeles figuran entre las áreas metropolitanas donde la congestión podría más que duplicar los niveles habituales.