Cómo fue la burla que Elon Musk hizo a un trabajador de Twitter con discapacidad cuando este le preguntó si había sido despedido

“Hace nueve días me cortaron el acceso al computador del trabajo, junto con otros 200 empleados de Twitter. Sin embargo su jefe de RRHH no es capaz de confirmar si soy empleado o no. No ha contestado a mis correos electrónicos”, escribió Thorleifsson.

En eso, Elon Musk le responde en Twitter y le pregunta sobre el trabajo que desempeña en la empresa, a lo que el trabajador le dijo que necesitaba romper un acuerdo de confidencialidad para hablar en redes sobre su trabajo.

Musk lo aprueba con un mensaje de Twitter, y Thorleifsson le dice: “Lidero el esfuerzo para ahorrar unos US$500 mil dólares en un contrato de SaaS. Apoyo el cierre de muchos otros. Además, dirigí la priorización de proyectos de diseño en toda la empresa para asegurarnos de que éramos capaces de cumplir con un equipo pequeño”.

Dear @elonmusk 👋 9 days ago the access to my work computer was cut, along with about 200 other Twitter employees. However your head of HR is not able to confirm if I am an employee or not. You've not answered my emails. Maybe if enough people retweet you'll answer me here? — Halli (@iamharaldur) March 6, 2023

El multimillonario publicó un mensaje separado de la conversación del trabajador en donde expresaba duda acerca de las labores que desempeñaba Thorleifsson, y después publicó un mensaje donde aseguraba que el trabajador “no hizo ningún trabajo“.

I would need to break confidentiality to answer this question here. If you have your lawyers share in writing that I can do that then I'd be happy to discuss that openly! — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

“La realidad es que este tipo (que es rico independiente) no hizo ningún trabajo real, alegó como excusa que tenía una discapacidad que le impedía escribir a máquina, pero al mismo tiempo estaba twitteando bastante. No puedo decir que le tenga mucho respeto”, tuiteo Musk.

The reality is that this guy (who is independently wealthy) did no actual work, claimed as his excuse that he had a disability that prevented him from typing, yet was simultaneously tweeting up a storm. Can’t say I have a lot of respect for that. — Elon Musk (@elonmusk) March 7, 2023

En ello, Thorleifsson empieza a explicar en sus redes sociales que sufre de un padecimiento llamado distrofia muscular, que le impide escribir durante periodos largos de tiempo y que provocó que usara una silla de ruedas cuando tenía 25 años.

Tras la conversación el trabajador confirmó en sus redes sociales que había sido despedido de Twitter, a lo que afirmó que no le preocupa el despido, sino sobre el hecho de si recibirá o no su paga.

“Pero bueno, es justo, me han despedido y estoy bien con eso. Lo siguiente es averiguar si Twitter me pagará lo que me debe según mi contrato, o si Elon Musk, una de las personas más ricas del mundo ¿intentará evitar pagarme?”; escribió Thorleifsson.

But ok, fair enough, I've been laid off and I'm ok with that. Next up though is finding out if Twitter will pay me what they owe me per my contract. Or, will @elonmusk , one of the richest people in the world, try to avoid paying? Stay tuned!! — Halli (@iamharaldur) March 7, 2023

La polémica captó la atención de millones de usuarios, quienes no solo criticaron la acción de Musk contra el trabajador sino que apoyaron a Thorleifsson tras explicar el padecimiento que tenía.