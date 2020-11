Cómo la policía irrumpe en una fiesta de Halloween donde 400 personas ignoraban al coronavirus

Este año, quienes acostumbran a celebrar Halloween no pudieron hacerlo de la manera tradicional debido a la pandemia del nuevo coronavirus, ya que es necesario evitar aglomeraciones y mantener el distanciamiento; sin embargo, aunque está prohibido, muchos entusiastas decidieron arriesgarse y desobedecer.

En Twitter, la oficina del Sheriff compartió una serie de fotografías de la redada, donde se muestra a cientos de personas dentro del supuesto almacén.

Las imágenes también revelan que los asistentes no portaban cubrebocas y consumían alcohol.

Los alguaciles emitieron múltiples cargos contra nueve personas, señaladas como los organizadores de la fiesta. Se trata de una serie de delitos menores relacionados con el código administrativo y de salud, y con las leyes de control de bebidas alcohólicas por presuntamente haber ignorado las órdenes de emergencia de la ciudad, destinadas a limitar las reuniones sociales para detener la propagación del coronavirus.

10/31/20 @ 0100HRS: Deputy Sheriffs shut down illegal bar/party inside warehouse at 23 Meadow Street, Brooklyn: 387+ people violation of emergency orders, 9 organizers charged with multiple misdemeanors, Administrative Code, Health Code & Alcoholic Beverage Control Law offenses. pic.twitter.com/qKxvqRtpWt

— NYC SHERIFF (@NYCSHERIFF) October 31, 2020