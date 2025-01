Comparten detalles sobre el piloto hispano que murió en el accidente aéreo de Washington D. C.

Al menos 36 horas después del accidente aéreo que consternó a Estados Unidos, en el que un avión comercial de American Airlines y un helicóptero del ejército estadounidense se estrellaron en el aire al momento de coincidir en el Aeropuerto Ronald Reagan de Washington D. C, las autoridades compartieron más información sobre las víctimas.

Según el Departamento de Policía en la capital estadounidense, "nadie sobrevivió" al incidente aéreo del pasado 29 de enero, por lo que un total de 67 personas fallecieron en el catalogado como el peor accidente de la última década en EE. UU: Los 60 pasajeros y cuatro tripulantes del avión, como también los tres militares que viajaban en el helicóptero.

Ante esta situación, la aerolínea estadounidense reveló que el piloto del vuelo 5342 que se estrelló sobre el río Potomac se llamaba Jonathan Jay Campos, de 34 años, un capitán con ascendencia hispana que creció y se formó profesionalmente en el estado de Florida, donde obtuvo su licencia como piloto aviador en diciembre del 2017.

"Nos rompe el corazón saber que Jonathan era el piloto a bordo del vuelo que sufrió el trágico accidente en Washington. Campos obtuvo su calificación de instructor de vuelo certificado con nosotros y se desempeñó como un valioso elemento aquí en las instalaciones", indicó la Academia de New Smyrna Beach a través de un comunicado.

Jonathan Jay Campos nació en el estado de Nueva York en enero de 1991; sin embargo, a pesar de ser neoyorquino, vivió la mayor parte de su vida en Ormond Beach, una pequeña ciudad de Florida ubicada en el condado de Volusia, la cual se caracteriza por ser uno de los sitios más conocidos como centro vacacional para familias y viajeros.

El hijo de padres puertorriqueños tenía un sueño: Convertirse en piloto aviador. Por lo que, a sus 23 años, Campos egresó de la Universidad de Aeronáutica en Daytona Beach y rápidamente optó por recibir su licencia profesional: "Era un piloto hábil y dedicado, con una gran pasión por volar", agregó la Academia de New Smyrna Beach.

De acuerdo con su tía paterna, Beverly Campos, Jonathan Jay había soñado con ser piloto aviador desde que tenía 3 años: "Yo creo que él quería ser más libre y poder volar o elevarse como un pájaro salvaje", agregó la pariente, quien también reveló que el capitán del avión trabajaba para el grupo de American Airlines desde el 2018.

Según información pública disponible en el portal de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés), Campos recibió su certificación de piloto comercial el 3 de junio del 2019 y sus certificaciones incluían: La operación de aviones comerciales de un motor y también multimotor, al igual que algunos helicópteros.

De igual manera, la aerolínea estadounidense demostró que Jonathan estaba certificado para operar los aviones fabricados por la empresa canadiense Bombardier, especialmente el modelo "Canadair Regional Jet", el cual fue utilizado durante su vuelo en el que se estrelló contra la aeronave militar el pasado miércoles 29 de enero.

No obstante, los datos en el portal de la Administración Federal de Aviación añaden que Cambos estaba "limitado a operar bajo condiciones meteorológicas visuales", lo que significa que Jonathan únicamente podía operar un avión en condiciones de buena visibilidad externa y en las que tenía que depender del uso de instrumentación.

