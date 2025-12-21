Condenan a 248 cabecillas de la MS-13 por homicidios y desapariciones; uno recibió 1,335 años de cárcel

La justicia de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele mantiene una ofensiva contra las pandillas, condenó a decenas de integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13) a penas que suman varios siglos de prisión, incluida una de más de mil años de encierro, informó este domingo 21 de diciembre la Fiscalía.

Desde marzo del 2022, Bukele enfrenta a las pandillas mediante un régimen de excepción que permite arrestos sin orden judicial. Según cifras oficiales, más de 90 mil personas han sido detenidas y unas 8 mil fueron liberadas por ser inocentes.

La Fiscalía salvadoreña indicó en X que 248 pandilleros de la MS-13 recibieron "condenas ejemplares" por 43 homicidios y 42 desapariciones, entre otros delitos, sin precisar la fecha de la sentencia ni si se trata de procesos colectivos.

Uno de los cabecillas de la pandilla, considerada organización terrorista por Estados Unidos, fue condenado a 1,335 años de prisión.

Otros diez recibieron penas de 958, 880, 745, 739, 739, 702, 639, 543, 530 y 463 años, según el reporte.

El Ministerio Público explicó que los crímenes cometidos entre el 2014 y el 2022 incluyeron el asesinato de un estudiante universitario y una futbolista, así como múltiples casos de extorsión a comerciantes e invasión de viviendas.

La política de seguridad impulsada por Bukele ha reducido los homicidios a niveles históricos en el país centroamericano, aunque organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado abusos por parte de las fuerzas de seguridad.

#CombateAPandillas | La @FGR_SV ha logrado condenas ejemplares de hasta 1,335 años de cárcel para 248 pandilleros de la clica TLS de la MS, por delitos cometidos entre el 2014 al 2022 en La Libertad en perjuicio de 169 víctimas.



Entre los graves hechos que estos criminales… https://t.co/SRsuvHYanW pic.twitter.com/MPL4x29NJW — Fiscalía General de la República El Salvador (@FGR_SV) December 21, 2025

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

