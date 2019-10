Construcción de un hotel de Hard Rock en Nueva Orleans se desploma, fallece una persona

La policía y los bomberos de Nueva Orleans se encuentran en el lugar. A la persona fallecida y a los heridos les cayó la pared frontal que se precipitó contra la calle.

De los doce heridos dos de ellos están en estado delicado.

Las autoridades informaron que los edificios aledaños fueron evacuados por precaución.

Podría haber personas atrapadas en el edificio, pero dicho extremo no ha sido confirmado.

El hotel tenía previsto abrir en mayo de 2020, iba a contar con 300 habitaciones.

En los videos que circulan en redes sociales se puede observar como cae la fachada y las personas que estaban en la calle salen corriendo para resguardar su vida.

