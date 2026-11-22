La Cumbre del Clima de Antalya (COP31) terminó este domingo sin un acuerdo político y reflejó así las actuales fisuras del multilateralismo, a pesar de que la cita contó con una prórroga récord de más de 44 horas de negociación que falló al tratar de reconciliar las posturas de diferentes bloques regionales.

En una cumbre en la que de nuevo se ausentó Estados Unidos, la presidencia turco-australiana, muy criticada por sus vaivenes, no logró el consenso necesario para poder sacar adelante un texto base que hubiese servido como un acuerdo global sobre cómo combatir el calentamiento global, cuyos efectos con tragedias como las de Nepal, fenómenos meteorológicos como el Niño o calores extremos y sequía se hace cada año más de notar.

El abandono de los hidrocarburos -ya pactados en la COP28 de Dubái-; el aumento de la financiación climática en favor de los países en desarrollo que exigieron naciones como la India y varias latinoamericanas; y el impulso de la controvertida tecnología de captación de carbono fueron asuntos que encallaron las negociaciones.

“Hubo un amplio acuerdo sobre la agenda general, solo un par de cosas que al final fueron irreconciliables”, asumió ante los medios el copresidente de la Cumbre del Clima (COP31), el australiano Chris Bowen, que calificó ante los medios de “muy decepcionante”.

La UE, el primero en pegar el golpe

El primer bloque en dar un puñetazo en la mesa en la plenaria de Antalya fue la Unión Europea (UE), que alegó la exclusión en el texto de una mención explícita al abandono de los hidrocarburos para vetar un acuerdo.

“No respaldaremos un Pacto de Antalya que ni siquiera mencione los combustibles fósiles, que son el principal motor del cambio climático. Y no aceptaremos negociar retrocediendo en el tiempo, ni aceptaremos una COP que haga lavado de imagen verde (‘greenwashing’) a los combustibles fósiles”, declaró el ministro de Clima, Energía y Medio Ambiente de Irlanda, Darragh O’Brien, cuyo país tiene la presidencia rotativa de la UE en medio de los aplausos de buena parte de los delegados asistentes.

Al bloque europeo, se unieron el Reino Unido, Panamá y Noruega, Vanuatu, entre otras naciones. La decepción fue tal que el presidente formal de la cumbre, el ministro de Medio Ambiente turco, Murat Kurum, abandonó en medio de la plenaria para dejar el mando a su segundo.

La sesión de clausura, donde Panamá y Ghana reprobaron la actitud de Kurum a la hora de dirigir los debates, también contó con duras críticas de Rusia a la UE, a la que acusó de sacar beneficios de las ayudas climáticas al ofrecerlas en forma de préstamos, y del malestar del Grupo Árabe -una veintena de naciones encabezadas por Arabia Saudí- con el grupo de expertos climáticos del IPCC por su tímido respaldo a la captura de carbono.

China, en una corta intervención, se mostró proclive a un respaldo al texto base, mientras que la India apuntó a la intransigencia negociadora con la UE acerca de aumentar los fondos de ayuda climática para los países en vías de desarrollo.

“Nuestros socios de los países desarrollados siquiera abordaron el tema de la financiación climática, ya que decían que estaba ‘muerto antes de empezar'”, denunció el representante del gigante asiático.

¿Posible reforma del proceso?

El secretario ejecutivo de ONU Cambio Climático, Simon Stiell, rechazó, en una declaración a medios, señalar a este sistema de consenso que se necesita para aprobar la decisión final como culpable y recordó que fue el mismo mecanismo que permitió alcanzar el Acuerdo de París y rebajar las proyecciones de calentamiento de casi 5 grados a los 2,6 actuales.

“Es el proceso que tenemos y puede funcionar”, destacó, quien, no obstante, admitió que existe un “debate vivo” sobre cómo debe evolucionar el sistema para responder a la urgencia actual.

En este sentido, anunció que ya ha dado pasos para involucrar a líderes externos del conocimiento que asesoren sobre posibles áreas de reforma, una labor que defenderá “con un esfuerzo considerable” al salir de Antalya junto a las partes y actores no estatales, al recordar siempre que se trata de un proceso dirigido por los países.

“Una de las peores COP”

La representante de Greenpeace España en la cumbre, Sara Pizzinato, mostró, en declaraciones a EFE, su “enfado, indignación y frustración” ante un resultado que consideró “muy poco” y que solo sirve para “seguir con el proceso” sin responder a un planeta que se recalienta.

Por otro lado, el líder global de Clima y Energía de WWF y expresidente de la COP20, Manuel Pulgar-Vidal, lamentó en un comunicado que en un momento de múltiples crisis “los gobiernos fallaron en sus responsabilidades” y volvieron a eludir las decisiones más difíciles, dejando la cumbre “demasiado por hacer” tras concluir con dos días de retraso.

Y, por su parte, la directora de Climate Action Network (CAN) Europe, Chiara Martinelli, sentenció en un comunicado que esta cita pasará a la historia como “una de las peores COP” jamás vistas por la falta de liderazgo político.