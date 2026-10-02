Copiloto que intentó estrellar un avión de FlyDubai se había “radicalizado”, según Israel

El copiloto que intentó estrellar un avión de pasajeros de FlyDubai el miércoles 30 de septiembre era “suicida” y “había sido sometido a adoctrinamiento radical islámico”, dijo el jueves 1 de octubre el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una aparición en Fox News, proporcionando así el primer indicio del motivo del ataque.

El copiloto, que solo ha sido identificado como ciudadano omaní, fue “radicalizado”, declaró Doron Spielman, portavoz de Netanyahu, a The Washington Post.

“En sus redes sociales habla de matar judíos”, dijo Spielman. “Así que está muy claro que tenía la intención y el motivo para matar judíos desde antes”.

El angustioso suceso ocurrido durante el vuelo 1073 con destino a Tel Aviv, según relataron los pasajeros y Netanyahu, parecía casi increíble: el copiloto apuñaló al capitán en la cabina y, a continuación, hizo que el avión descendiera en picada antes de que los pasajeros lo redujeran y los pilotos de reserva aterrizaran sin problemas en Arabia Saudita.

Con los pasajeros a salvo y el piloto y el presunto atacante hospitalizados, investigadores de Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos e Israel intentaban reconstruir el jueves cómo, en la era de mayores medidas de seguridad posterior a los atentados del 11 de septiembre del 2001, pudo ocurrir un ataque de este tipo y si otras personas podrían haber estado implicadas.

Ya se habían detectado varios fallos.

Según los protocolos israelíes, no se debería haber permitido al copiloto volar a Tel Aviv, ya que estos prohíben a los ciudadanos de países que no mantienen relaciones diplomáticas con Israel aterrizar en esa ciudad. Omán no ha normalizado sus relaciones con Israel.

Tampoco quedó claro cómo el copiloto subió un arma a bordo, ni siquiera si lo hizo. Los videos que circulan en internet tras el ataque del miércoles muestran al piloto en el suelo sangrando, y los pasajeros dijeron que había sido apuñalado. Netanyahu, en una entrevista con CBS News, declaró que el sospechoso utilizó “un hacha”.

Aunque los investigadores sauditas y emiratíes aún no han confirmado muchos detalles del incidente, los primeros informes apuntan a importantes fallos de seguridad. Los vuelos de Dubái a Tel Aviv han experimentado un gran auge en los cinco años transcurridos desde que los Emiratos Árabes Unidos e Israel normalizaron sus relaciones en el 2020, según analistas. FlyDubai, propiedad del Gobierno emiratí, opera 10 vuelos de ida y vuelta al día.

Tras una directiva de la oficina de Netanyahu, la aerolínea suspendió sus vuelos el miércoles hasta que concluya la investigación, según informó el Ministerio de Transportes israelí.

Mientras tanto, los investigadores se centraron en las preguntas clave.

“Actualmente, este es el punto central de la investigación del equipo conjunto de los servicios de seguridad omaníes y el Mossad: ¿Cómo es posible que un individuo de esta nacionalidad pilotara el avión?”, declaró Oded Ailam, exjefe de contraterrorismo del Mossad, la agencia de inteligencia exterior israelí, y actualmente investigador del Centro de Jerusalén para la Seguridad y los Asuntos Exteriores.

“Una de las teorías es que tenía dos pasaportes, pero es necesario aclarar esta cuestión para evitar nuevos incidentes”.

Spielman, portavoz de Netanyahu, afirmó que parecía haber “varios vacíos” que permitieron el ataque.

“Uno de esos vacíos es que estaba en el avión como piloto, ya que no tenemos relaciones diplomáticas”, dijo Spielman, y agregó que también estaba la cuestión del arma.

“La mayoría de las medidas de seguridad que se han implementado en las aeronaves están dirigidas a terroristas que se encuentran fuera de la cabina, no a terroristas que estén dentro de ella”, afirmó.

El jueves, medios israelíes informaron que el sospechoso podría haber utilizado un hacha de emergencia que ya se encontraba en la cabina para llevar a cabo el ataque.

Ailam afirmó que era necesario investigar el arma, pero señaló que los pasajeros, los pilotos y demás tripulantes de las aeronaves suelen someterse al mismo nivel de controles de seguridad en los aeropuertos.

Hasta el momento, los funcionarios israelíes se han abstenido de criticar posibles fallos en los controles de seguridad, ya sea en el proceso de contratación de FlyDubai o en la terminal del Aeropuerto Internacional de Dubái. En cambio, se han mostrado agradecidos.

En entrevistas televisivas el miércoles, Netanyahu destacó el hecho de que hasta 1 millón de israelíes han viajado a Dubái y elogió a los Emiratos Árabes Unidos y a su aerolínea por mantener los vuelos incluso después de los ataques del 7 de octubre del 2023 perpetrados por Hamás, que llevaron a muchas aerolíneas importantes a suspender sus vuelos.

Una viajera procedente de Israel filmó escenas caóticas dentro de un vuelo de FlyDubai tras un supuesto ataque en la cabina que forzó al avión a aterrizar de emergencia en Arabia Saudita.



Los pasajeros empezaron a gritar cuando el vuelo se desvió hacia Tabuk, mientras Miryam… pic.twitter.com/u9QE2wvktu — N+ UNIVISION (@nmasunivision) October 1, 2026

Netanyahu declaró que el presidente de los Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed al-Nahyan, invitó a Israel a unirse a la investigación emiratí una vez que el sospechoso sea trasladado a los Emiratos. El sospechoso omaní se encuentra detenido y es interrogado por las autoridades sauditas. Se desconoce cuándo será trasladado.

La agencia oficial de noticias de los Emiratos Árabes Unidos informó el jueves que el fiscal general del país, Hamad Saif al-Shamsi, había abierto una investigación para determinar si el ataque tuvo un móvil terrorista o si fue planeado con antelación.

En esta etapa, los investigadores israelíes “no pueden afirmar con certeza si actuó solo o si formaba parte de una célula más amplia”, declaró un funcionario de seguridad israelí a The Washington Post.

Tzvika Manes, que viajaba en la primera fila de la clase ejecutiva con su familia, intervino al oír a su esposa, que esperaba para ir al baño fuera de la cabina, gritar:

“¡Están apuñalando al piloto! ¡Están apuñalando al piloto!”.

El copiloto fue el único agresor, declaró Manes. La puerta de la cabina estaba abierta, aparentemente porque el capitán herido, identificado como Smit Machchhar, ciudadano indio, había logrado abrirla a pesar de sus lesiones, explicó Manes, quien dirige el departamento de suscripción del Banco Leumi de Israel.

En condiciones normales, la puerta de la cabina del avión, un Boeing 737 Max 8, utiliza un cerrojo que puede bloquearse desde el interior, según un manual de Boeing para auxiliares de vuelo del 2025.

Según Manes, un piloto de FlyDubai que se encontraba fuera de la cabina y desconocía lo que sucedía entró rápidamente junto con Yaniv Hayun, un plomero israelí. De acuerdo con Manes y con el relato que Hayun dio a Netanyahu durante una reunión televisada en el aeropuerto Ben Gurion tras su regreso a Tel Aviv, Hayun inmovilizó al atacante con una llave de estrangulamiento.

Manes relató que él y otro pasajero, Asaf Rajuan, inmovilizaron al sospechoso, mientras que el dentista Shota Musaev llegó para atender al piloto herido. “En ese momento, lo único que piensas es en sobrevivir”, dijo Manes.

A horrific terrorist attack and potential mass casualty disaster unfolded in the skies today.



A pilot aboard a Flydubai flight carrying Israelis from Dubai to Tel Aviv tried to seize control of the aircraft and crash it.



The co-pilot fought back and was wounded in a violent… pic.twitter.com/cHavdEyAFK — Sacha Roytman (@SachaRoytman) September 30, 2026

Divisiones geopolíticas

Tras el intento de secuestro que desató la alarma en todo Oriente Medio, muchos comentaristas, funcionarios y líderes políticos aprovecharon el incidente de maneras que pusieron de manifiesto las divisiones políticas de la región.

Un funcionario israelí, que habló bajo condición de anonimato debido a la investigación en curso, afirmó que su país consideraba el ataque no solo como un atentado contra Israel, sino también contra su relación con los Emiratos Árabes Unidos. Ambos países normalizaron sus relaciones en el 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham.

“Israelíes y emiratíes seguirán unidos”, declaró el funcionario israelí, quien añadió que Israel “confía plenamente” en los emiratíes y en su investigación.

“Quienes intenten perjudicar la relación y la normalización no decidirán el futuro de la región”.

La relación de Israel con Arabia Saudita, con la que Netanyahu ha intentado sin éxito normalizar las relaciones diplomáticas, se mostró menos cordial. Tras el aterrizaje de emergencia del avión de FlyDubai en Arabia Saudita, sus pasajeros fueron repatriados en otro avión de FlyDubai desde Dubái, y no en aviones israelíes procedentes de Israel. En sus apariciones públicas, Netanyahu eludió las preguntas sobre si Israel investigaría el incidente junto con las autoridades de Riad.

Mientras tanto, algunos comentaristas proisraelíes aprovecharon la nacionalidad del sospechoso para afirmar que Omán —mediador en la guerra de Estados Unidos e Israel con Irán— estaba permitiendo que sus ciudadanos se radicalizaran.

Al ser preguntado sobre Omán durante su aparición en el programa “Fox & Friends”, Netanyahu lanzó una sutil crítica a los líderes del país. “Estoy seguro de que, si el difunto sultán de Omán, Qaboos, hubiera vivido, habríamos tenido otro socio en los Acuerdos de Abraham”, dijo Netanyahu. “El nuevo régimen es distante, así que todavía no puedo decir nada sobre ellos”.

Marc Sievers, exembajador de Estados Unidos en Omán y presidente del Comité Judío Estadounidense en Abu Dabi, refutó esa descripción y afirmó que Omán “no tiene un historial de extremismo”.

“Durante el apogeo de Al Qaeda y los Estados Islámicos, cuando decenas de miles de jóvenes de todas partes —incluidos Europa y Estados Unidos— se ofrecieron como voluntarios, hubo muy pocos omaníes, si es que hubo alguno”, dijo, y agregó que tampoco había omaníes entre los secuestradores del 11 de septiembre del 2001.

El desastre evitado por poco el miércoles fue altamente politizado en Israel, apenas unas semanas antes de unas elecciones cruciales. Los partidarios de Netanyahu señalaron que el día anterior al intento de secuestro había emitido un mensaje en video desde una base aérea en el que advirtió de un ataque inminente contra Israel. Según ellos, esto demostraba que el veterano líder hacía honor a su apodo de “Señor Seguridad” y que tenía olfato para anticipar el peligro.

Tras mantener una reunión ampliamente difundida con los pasajeros del vuelo el miércoles por la noche, Netanyahu concedió entrevistas a varias cadenas de televisión estadounidenses.

Yair Lapid, líder de la oposición israelí, dijo que Netanyahu le había informado el martes por la noche, pero que no mencionó nada ni siquiera insinuó un posible plan de secuestro.

“Toda la manipulación mediática que están haciendo ahora los portavoces de [Netanyahu] solo demuestra lo que ya estaba claro ayer: que una vez más están intentando hacer política barata a expensas de la seguridad de Israel”, dijo Lapid en X.