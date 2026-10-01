Estados Unidos retira sus fuerzas de Irak mientras Irán gana influencia en la región

Las fuerzas militares estadounidenses se retiraron el miércoles 30 de septiembre de sus bases en Irak tras dos décadas de intervención estadounidense que provocaron la muerte de cientos de miles de civiles iraquíes y miles de soldados estadounidenses, y que ahora dejan a un Irán maltrecho pero cada vez más influyente en el centro del futuro de la región.

Según informaron funcionarios estadounidenses, las últimas fuerzas que quedaban en el país se trasladaron a Jordania, sede de la misión en curso para combatir a los militantes del Estado Islámico.

La retirada de las fuerzas y el equipo estadounidenses “marca una transición de una misión de coalición en tiempos de guerra a un esfuerzo de seguridad liderado por Irak”, dijo el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, en un comunicado el miércoles.

“La responsabilidad principal de abordar los desafíos de seguridad que aún enfrenta Irak, incluidos los remanentes del ISIS y las milicias alineadas con Irán que socavan la soberanía iraquí y la estabilidad regional, recae ahora en el Gobierno de Irak”, dijo Parnell.

La retirada pone fin a un acuerdo alcanzado por la administración Biden en el 2024 para eliminar por completo la presencia militar estadounidense en Irak este año. Las tropas partieron de la base aérea de Erbil, en el norte de Irak, que albergaba a la mayoría de los 1,500 efectivos estadounidenses y miembros de la coalición asignados a la misión contra el Estado Islámico, según informó el Comando Central en un comunicado.

Según el Comando Central (Centcom), que supervisa las operaciones estadounidenses en la región, esa misión continuará en Jordania, centrándose en los militantes en Siria. Un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato para abordar la planificación militar, afirmó que las fuerzas estadounidenses también pueden lanzar ataques contra Irak desde allí si perciben amenazas contra el personal y los intereses estadounidenses.

El redespliegue de las fuerzas estadounidenses ha pasado prácticamente desapercibido en Washington. La invasión del 2003 provocó un importante costo humano y económico que se sentirá durante generaciones. Según cifras del proyecto Costs of War de la Universidad Brown, entre la invasión y el 2023 murieron hasta 210 mil civiles iraquíes y 4,599 militares estadounidenses.

Aproximadamente 170 mil soldados estadounidenses se encontraban en el país en el punto álgido de la guerra en el 2007, cuando la violencia sectaria se descontroló. El presidente Barack Obama prometió poner fin al impopular conflicto tras ser elegido en el 2008. Declaró el fin de las operaciones de combate y una eventual retirada en el 2011.

El Estado Islámico, surgido de militantes de Al Qaeda y otros extremistas, avanzó rápidamente por Irak y Siria en el 2014, lo que llevó a Obama y a una coalición internacional a regresar a la región en una campaña que se prolongó hasta la primera administración de Trump.

Fuerzas de seguridad iraquíes celebran con un desfile la retirada de tropas de Estados Unidos



Irak celebra la retirada militar estadounidense y el fin de la misión de la coalición internacional contra el Estado Islámico.



Las fuerzas iraquíes toman ahora el control de la… pic.twitter.com/PeFCj0hPf5 — DW Español (@dw_espanol) September 30, 2026

Según las estimaciones de Brown, las décadas de conflicto han costado a los contribuyentes estadounidenses más de US$2.8 billones, incluidos la atención a los veteranos y los gastos relacionados con las operaciones en Siria.

Irak emergió del conflicto con el Estado Islámico con una economía en crecimiento y una cuasidemocracia que ha sido puesta a prueba por las sectas religiosas dentro del Gobierno, particularmente aquellas con estrechos vínculos con Teherán.

La retirada estadounidense ha sido celebrada como una victoria en Irán, que mantiene un frágil alto el fuego con Estados Unidos e Israel tras meses de guerra.

Irán lleva mucho tiempo aprovechándose de la desestabilización de Irak, colocando en el Gobierno a funcionarios afines y armando a grupos militantes que han expandido la influencia de Teherán.

Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, hizo comentarios sobre la retirada estadounidense el mes pasado durante una visita diplomática a Bagdad que incluyó una visita al lugar donde el comandante iraní Qasem Soleimani murió en un ataque estadounidense en el 2020.

“El frente de resistencia es el que prevalece ahora”, dijo en una conferencia de prensa, refiriéndose a los grupos políticos y militares iraníes que operan a través de las fronteras.

Los combatientes se organizaron bajo el paraguas de las Fuerzas de Movilización Popular para hacer frente al Estado Islámico. Si bien reciben sueldo del ejército iraquí, actúan como fuerzas vinculadas con Irán y suman más de 200 mil efectivos, según analistas. Han desplegado drones de ataque unidireccional y misiles para atacar a las tropas estadounidenses y a otros adversarios.

La retirada de las fuerzas estadounidenses el miércoles debía coincidir con el desarme de los grupos militantes respaldados por Irán, que en gran medida han ignorado o desafiado los llamados a entregar sus armas. El plazo para que se desarmen se ha ampliado hasta junio del 2027, según declaró el primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi.

Irán puede verse fortalecido por la retirada estadounidense, pero su comportamiento reciente en la región también ha creado alianzas improbables contra Teherán que desafían su poder, afirmó Mark Cancian, asesor sénior del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

La operación del 2003 que derrocó a Saddam Hussein sumió a Irak en el caos, eliminando al adversario de Teherán en su frontera occidental, afirmó Cancian. Sin embargo, los ataques de Irán contra países que albergan tropas estadounidenses durante la guerra con Irán han acercado a algunas naciones, como Arabia Saudita, a Israel, creando un baluarte que era “inimaginable” hace décadas.

“Eso supone una gran ayuda para Estados Unidos”, dijo, “porque siempre hemos tenido dificultades para mantener un equilibrio entre los árabes y los israelíes”.

Las fuerzas estadounidenses en Jordania se centrarán en los militantes del Estado Islámico. Si el grupo “se expande hasta escapar al control [de Irak y Siria], y necesitan nuestra ayuda, entonces intervendremos y los ayudaremos”, declaró el funcionario estadounidense.

Las milicias aliadas de Irán en Irak llevan años atacando a estadounidenses en la región, intensificando los ataques después de que Israel lanzó su devastadora campaña en Gaza. Tres soldados estadounidenses murieron en uno de estos ataques en Jordania en el 2024.

“Solo actuamos contra [los militantes respaldados por Irán] en respuesta a los intentos de ataque contra nuestra gente”, declaró el funcionario estadounidense. Sin embargo, en general, lidiar con esos grupos será, de ahora en adelante, una “responsabilidad iraquí”.

Según un alto funcionario de la oficina del primer ministro iraquí, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha modificado recientemente sus operaciones paramilitares en Irak, lo que podría suponer dificultades para Bagdad.

Según el funcionario, que habló bajo condición de anonimato para tratar asuntos delicados de seguridad, la Guardia Revolucionaria ha concentrado sus recursos en Irak en células más pequeñas, al margen de las grandes redes militantes, para evadir la detección y la disuasión. El reciente proceso de desarme ha puesto de manifiesto la preocupación por los grupos escindidos.

El funcionario iraquí afirmó, por ejemplo, que el grupo militante Asa’ib Ahl al-Haq, respaldado por Irán, entregó solo aproximadamente la mitad del arsenal que se estimaba que poseía, y que sus líderes declararon que el resto había quedado en manos de desertores que formaron una nueva milicia.

Según el funcionario, esa nueva organización recibe un importante apoyo iraní, ha cooperado con aliados hutíes en Yemen y estuvo involucrada en recientes ataques contra infraestructura energética en Arabia Saudita.