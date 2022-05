“¡Corran, corran!”: Los duros relatos de los niños que sobrevivieron a la masacre perpetrada en una escuela de Texas

“Yo estaba en el recreo y el entrenador estaba fuera del portón y de repente empezamos a escuchar que gritaba ‘¡Corran! ¡corran! ¡corran!’ y también ‘Corran lo más rápido que puedan'”, recuerda Garza.

“Dijo esto porque supongo que vio al atacante y entonces todos empezamos a correr“, cuenta la pequeña niña.

Adelyn también recuerda cómo una de sus profesoras les dijo a todos los alumnos que se escondieran en un salón de clase y que no hicieran algún sonido que pudiera llamar la atención del tirador.

“Había una puerta abierta, la señorita Santos abrió la puerta y nos dijo a todos que entráramos, y nos dijo que nos sentáramos al nivel del piso y que no hiciéramos ningún tipo de sonido, porque si hablábamos fuerte podía haber entrado y empezado a disparar“, comenta la sobreviviente.

Según el informe de las autoridades el reaccionar de los profesores ante la presencia de Ramos fue vital para evitar que muchos otros niños y niñas perdieran la vida ese 24 de mayo.

Chance Aguirre, un niño de 9 años, también recordó la trágica experiencia en la escuela primaria, afirmando que todos a su alrededor estaban completamente aterrados ante lo que estaba ocurriendo.

“Todos estábamos en pánico porque no sabíamos lo que estaba pasando realmente“, dijo Chance ante los medios.

“Lo único que vimos fueron muchos policías y la Patrulla Fronteriza entrando a la cafetería y muchos de nosotros estábamos escondidos en el mostrador de la cafetería cuando ocurrió todo”, contó el niño.

Otro testimonio fue el de Jayden Pérez, que comentó cómo vivió la aterradora experiencia dentro de su salón de clase y cómo pudo escapar por la ventana de su salón con la ayuda de un policía.

También aseguró que después de lo que vivió el 24 de mayo, no quiere volver a la escuela por miedo a que ocurra de nuevo.

“I don't wanna, I don't wanna. I don't want anything to do with another shooting and me in the school," Jayden Perez said.

His story https://t.co/Dl1X3RUE7A pic.twitter.com/pWtZXUVjV7

— KGUN 9 On Your Side (@kgun9) May 27, 2022