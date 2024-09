Cuál es el sistema hecho por Elon Musk utilizado por “los Chapitos” y los hombres del “Mayo” Zambada

Recientemente se ha registrado en Sinaloa diversos hechos violentos atribuidos a una lucha entre dos facciones del crimen organizado más grandes de México: "Los Chapitos", integrada por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán y "La Mayiza", liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo del ahora detenido Ismael "El Mayo" Zambada.

Desde la captura de "El Mayo" el pasado 25 de julio, el estado de Sinaloa ha sido testigo de una ola de violencia causado por el conflicto entre ambos bandos criminales, ya que se acusa a Joaquín Guzmán López, hijo del "Chapo", de traicionar al fundador del cartel de Sinaloa.

Tras estos enfrentamientos violentos, las autoridades han tenido que desplegar tropas federales para controlar los disturbios y enfrentamientos armados.

Por su parte, se ha podido evidenciar el armamento que utilizan estos grupos criminales, que van desde vehículos blindados, armas de alto calibre e incluso drones para lanzar explosivos.

Sin embargo, medio locales y periodistas informaron que los grupos criminales estarían utilizando un sistema creado por el magnate Elon Musk como parte de su armamento.

De acuerdo al medio Infobae, El pasado 13 de septiembre se registró en el municipio de Culiacán una persecución entre agentes de la Guardia Nacional y un comando armado.

A pesar de que los miembros del comando armado lograron escapar, las autoridades lograron encontrar sus vehículos así como el armamento que llevaban los criminales.

Entre las armas incautadas por las autoridades, de acuerdo al medio, había armas largas, 14 artefactos explosivos, un dron, un lanzagranadas, estrellas metálicas, y lo que más asombro causó a las autoridades: una antena satelital perteneciente al sistema Starlink, el mismo creado por el magnate Elon Musk.

En la red social X, el periodista Luis Chaparro evidenció las armas y la antena satelital incautada por medio de una fotografía.

A Starlink system seized to Zambada’s henchmen in Sinaloa this week, along with weapons, ammo and a dron. pic.twitter.com/5VOMeDZRNc