Cuál ha sido el efecto en el agua de Venecia por el “toque de queda” por coronavirus

A causa del “toque de queda” en Italia a causa de la pandemia de coronavirus Covid-19, en Venecia, los canales de aguas a menudo turbias recientemente comenzaron a aclararse.

A través de redes sociales pueden verse testimonios fotográficosde peces visibles en el agua. Los esfuerzos de la península para limitar el coronavirus incluyeron una ausencia de tráfico de botes en las famosas vías fluviales de la ciudad.

De acuerdo a un informe periodístico, los países que han estado bajo estrictos bloqueos para detener la propagación del coronavirus han experimentado un beneficio no esperado.

El brote ha contribuido, al menos en parte, a una notable disminución de la contaminación y las emisiones de gases de efecto invernadero en algunos países.

“Si podemos pensar en cómo prepararnos para el cambio climático como una pandemia, tal vez habrá un resultado positivo de todo esto”,dijo Christopher Jones, desarrollador principal de CoolClimate Network, un consorcio de investigación aplicada en la Universidad de California, Berkeley.

“Podemos ayudar a prevenir crisis en el futuro si estamos preparados. Creo que hay algunas lecciones generales aquí que podrían ser muy útiles”, añadió.

La pandemia de coronavirus ha enfermado a más de 180,000 personas y ha matado a más de 7,100 en todo el mundo desde principios de enero. Algunos países, especialmente China e Italia, se han visto obligados a sellar sus fronteras y restringir los movimientos de los residentes para controlar las tasas de infección.

Las observaciones satelitales han demostrado que las medidas temporales también han provocado una disminución significativa de las emisiones nocivas.

Nitrogen dioxide over #China has dropped with the coronavirus quarantine, Chinese New Year, and a related economic slowdown. https://t.co/URfLNy0GZJ #NASA #COVID2019 pic.twitter.com/PM60uL772K

— NASA Earth (@NASAEarth) March 4, 2020