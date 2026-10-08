Cuáles son las mejores y peores ciudades para manejar en Estados Unidos, según un nuevo ranking

Wallethub, una plataforma de finanzas personales, elaboró recientemente un listado de las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para conducir en este 2026.

El listado se publicó este 8 de octubre, y se compararon las 100 ciudades más grandes de EE. UU. para determinar las mejores y peores para poseer un vehículo.

La plataforma tomó en cuenta cuatro criterios principales:

Costo de la propiedad y mantenimiento

Tráfico e infraestructura

Seguridad

Acceso a vehículos y su respectivo mantenimiento

De acuerdo a Infobae, se trata de una medición que permite tener una referencia sobre las condiciones que viven diariamente los conductores en Estados Unidos.

También se tomaron en cuenta otros factores externos, como los precios de la gasolina, seguro de vehículo, estacionamiento, tráfico, cantidad de accidentes, robos de vehículos y la cantidad de talleres mecánicos disponibles para la población.

Wallethub añadió que se recopilaron datos hasta el pasado 8 de septiembre de 2026.

Las mejores ciudades para manejar

De acuerdo al ranking, la ciudad de Scottsdale, en Arizona, es la mejor ciudad para manejar en Estados Unidos, ya que obtuvo 63, 32 puntos.

El listado continúa con las siguientes ciudades:

Boise, Idaho

Fort Wayne, Indiana

Lincoln, Nebraska

Corpus Christi, Texas

Raleigh, North Carolina

Lubbock, Texas

Lexington-Fayette, Kentucky

Jacksonville, Florida

Winston-Salem, North Carolina

Las peores ciudades para conducir

El ranking posiciona a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, como la peor ciudad para manejar en EE. UU., ya que está en la posición número 100 con una puntuación de 36.35 puntos.

Baltimore ranked as one of the worst cities to drive in among the 100 largest U.S. metros, according to a WalletHub analysis.



WalletHub compared the cities across 30 key indicators of driver-friendliness, including average gas prices and the likelihood of accidents.



Baltimore… pic.twitter.com/QsaujmFVCi — The Baltimore Sun (@baltimoresun) October 8, 2026

Las otras ciudades peores valoradas en el ranking son:

San Francisco, California

Baltimore, Maryland

Seattle, Washington

Oakland, California

Chicago, Illinois

Detroit, Michigan

New York, New York

Los Angeles, California

Washington, D.C.

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