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Cuáles son las mejores y peores ciudades para manejar en Estados Unidos, según un nuevo ranking
Un ranking hecho por la plataforma WalletHub calificó las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para manejar.
FOTO ILUSTRATIVA. El tráfico es denso en la Interestatal 285 durante la temporada de viajes navideños en Decatur, Georgia, EE. UU., el 22 de diciembre de 2025. (Foto Prensa Libre: EFE)
Wallethub, una plataforma de finanzas personales, elaboró recientemente un listado de las mejores y peores ciudades de Estados Unidos para conducir en este 2026.
El listado se publicó este 8 de octubre, y se compararon las 100 ciudades más grandes de EE. UU. para determinar las mejores y peores para poseer un vehículo.
La plataforma tomó en cuenta cuatro criterios principales:
- Costo de la propiedad y mantenimiento
- Tráfico e infraestructura
- Seguridad
- Acceso a vehículos y su respectivo mantenimiento
De acuerdo a Infobae, se trata de una medición que permite tener una referencia sobre las condiciones que viven diariamente los conductores en Estados Unidos.
También se tomaron en cuenta otros factores externos, como los precios de la gasolina, seguro de vehículo, estacionamiento, tráfico, cantidad de accidentes, robos de vehículos y la cantidad de talleres mecánicos disponibles para la población.
Wallethub añadió que se recopilaron datos hasta el pasado 8 de septiembre de 2026.
Las mejores ciudades para manejar
De acuerdo al ranking, la ciudad de Scottsdale, en Arizona, es la mejor ciudad para manejar en Estados Unidos, ya que obtuvo 63, 32 puntos.
El listado continúa con las siguientes ciudades:
- Boise, Idaho
- Fort Wayne, Indiana
- Lincoln, Nebraska
- Corpus Christi, Texas
- Raleigh, North Carolina
- Lubbock, Texas
- Lexington-Fayette, Kentucky
- Jacksonville, Florida
- Winston-Salem, North Carolina
Las peores ciudades para conducir
El ranking posiciona a la ciudad de Filadelfia, Pensilvania, como la peor ciudad para manejar en EE. UU., ya que está en la posición número 100 con una puntuación de 36.35 puntos.
Las otras ciudades peores valoradas en el ranking son:
- San Francisco, California
- Baltimore, Maryland
- Seattle, Washington
- Oakland, California
- Chicago, Illinois
- Detroit, Michigan
- New York, New York
- Los Angeles, California
- Washington, D.C.
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