Estas son las 20 mejores aerolíneas del mundo, según los World Airline Awards 2026

El pasado 18 de septiembre se llevó a cabo la ceremonia de premiación de los World Airline Awards 2026, en la que se reconocieron a las mejores aerolíneas del mundo.

Fundada en 1999 y considerada como "los Óscar de la industria de la aviación", la ceremonia se llevó a cabo en el hotel Langham, en Londres, y fue organizada por Skytrax, organización internacional de calificación del transporte aéreo.

El evento contó también con la presencia de los presidentes y directores de las aerolíneas galardonadas.

Para poder elegir a la mejor aerolínea del mundo, la página oficial de los World Airline Awards 2026 señala que se llevó a cabo una serie de encuestas a los clientes de dichos servicios, cuyos costos fueron asumidos por Skytrax.

Lista de ganadores

Este es el ranking de las 20 aerolíneas mejor valoradas del mundo:

Singapore Airlines Qatar Airways Cathay Pacific ANA All Nippon Airways Turkish Airlines Emirates Air France Hainan Airlines Japan Airlines Korean Air EVA Air Qantas Airways STARLUX Airlines Lufthansa Saudi Arabian Airlines Iberia Air Canada Virgin Atlantic Swiss Int’l Air Lines Thai Airways

"Agradecemos a nuestros clientes su confianza y apoyo, y estamos comprometidos a ofrecer una experiencia de viaje excepcional y de categoría mundial cada vez que vuelan con nosotros", fueron las declaraciones del director ejecutivo de Singapore Airlines, Goh Choon Phong.

Además, el director ejecutivo de Skytrax, Edward Plaisted, no solo felicitó a Singapore Airlines por el reconocimiento, sino que agregó que la aerolínea ganó en otras categorías, como la mejor clase turista del mundo y el mejor servicio de comida a bordo en clase turista.

En su página oficial, la organización recuerda que el año pasado Qatar Airways fue la ganadora y ahora quedó en la segunda posición.

A pesar de ello, Qatar Airways obtuvo cuatro premios:

Mejor aerolínea del mundo en Clase Business.

Mejor sala VIP de Clase Business del mundo.

Mejor conexión Wi-Fi a bordo del mundo.

Mejor aerolínea de Oriente Medio.

Más de 300 aerolíneas fueron incluidas en los resultados de la encuesta.

Otros galardones que se dieron en la ceremonia fueron el de la Mejor Aerolínea con la Mejor Tripulación de Cabina del Mundo, que se lo llevó Cathay Pacific Airways.

Singapore Airlines was awarded the title of world’s best airline in the annual rankings by Skytrax, taking the top spot from Qatar Airways in a year that saw Middle Eastern carriers come under significant pressure from the war in Iran https://t.co/1yLQUtCu4l — Bloomberg (@business) September 18, 2026

AirAsia ganó el premio a la mejor aerolínea de bajo coste del mundo, Bangkok Airways se llevó el de mejor aerolínea regional del mundo y EVA Air, el de la aerolínea más familiar del mundo y Starlux Airlines el de la aerolínea más limpia del mundo.

An Asian carrier takes the crown in the annual Skytrax rankings of the world's best airlines, with Qatar Airways dropping to second place in a tough year for the aviation industry. https://t.co/uVLiRGjnpW pic.twitter.com/SIjkN0odTH — CNN (@CNN) September 19, 2026

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