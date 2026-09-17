Aerolíneas de EE. UU. reducirán vuelos más baratos por el precio del combustible y así impactará al consumidor

CNN informó este 17 de septiembre que las aerolíneas de EE. UU. comenzarán a reducir en estos últimos meses del año sus vuelos más baratos, en respuesta al alza de los precios del combustible.

El medio señaló que los ejecutivos de aerolíneas como United, American y Southwest Airlines informaron el pasado 16 de septiembre sobre la decisión, asegurando que se trata de una "respuesta natural" al alto precio del combustible.

"Si el precio del combustible se mantiene alto durante más tiempo, creo que la respuesta natural es reducir parte de esa capacidad", cita CNN a Tom Doxey, director financiero de Southwest Airlines.

Michael Leskinen, director financiero de United, dijo que la demanda de vuelos no parece debilitarse incluso con tarifas altas, cargos más elevados y, ahora, con la reducción de vuelos.

CNN menciona que otras decisiones que han tomado las aerolíneas para mitigar el alza de los combustibles son el aumento de las tarifas de equipaje y la reducción de vuelos en sus programas de verano.

A pesar de informar sobre la decisión, United, American y Southwest no detallaron qué vuelos concretos serán reducidos.

Pero CNN citó a expertos que señalan que los vuelos con más probabilidades de ser cancelados son "los más baratos y menos populares".

"Hay algunas rutas que tenían una rentabilidad baja y que dejan de ser rentables cuando los precios del combustible suben tanto", agregó Leskinen para CNN.

El medio cita a Zach Griff, autor del boletín informativo de aerolíneas From the Tray Table, quien señala que los vuelos con poca afluencia suelen estar en horarios menos populares, como los días martes o sábados y en altas horas de la noche y madrugada.

Lea también: Guatemala despierta interés de aerolíneas internacionales y 14 exploran abrir o ampliar operaciones