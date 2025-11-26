De qué murió Gramma, la tortuga de las Galápagos más longeva del Zoológico de San Diego, a los 141 años

Gramma, una tortuga de las Galápagos considerada “la reina del Zoológico” de San Diego, falleció a la edad aproximada de 141 años, según informaron las autoridades este 26 de noviembre.

Por medio de un comunicado, el Zoológico indicó que la tortuga murió el pasado 20 de noviembre, luego de que sus cuidadores tomaran la decisión de “despedirla”, debido a las complicaciones de salud derivadas de su edad avanzada.

En concreto, el Zoológico explicó que la tortuga presentaba problemas óseos, lo que dificultaba en gran medida su cuidado.

“Durante casi un siglo, Gramma, la tortuga de las Galápagos, ha sido una presencia silenciosa y constante en el Zoológico, testigo de la historia, un ícono querido y una embajadora extraordinaria para su especie”, expresó la institución en el comunicado publicado el 25 de noviembre.

Medios de EE. UU. señalan que Gramma habría llegado al recinto entre los años de 1928 y 1931, época en la que arribó el primer grupo de tortugas de las Galápagos a territorio estadounidense.

“Ella tocó con delicadeza innumerables vidas durante casi un siglo en San Diego como embajadora de la conservación de reptiles a nivel mundial”, añadió el Zoológico.

San Diego Zoo has lost one of the most iconic animals in its 109-year history. Gramma, the ancient Galápagos tortoise who spent nearly a century at the Zoo and was affectionately known as the “Queen of the Zoo,” died Thursday at what experts believe was the astonishing age of up… pic.twitter.com/kflH2CdOJa — SanDiegoVille (@SanDiegoVille) November 22, 2025

También fue recordada por su comida favorita: lechuga romana, frutas y cactus.

After more than a century of munching on her favorite foods of romaine lettuce and cactus fruit, Galápagos tortoise Gramma, the oldest resident of the San Diego Zoo, has died.



She was estimated to be about 141 years old, zoo officials said.



Read more: https://t.co/ws7QBbp1Zm pic.twitter.com/hI4Q2A5jie — ABC News (@ABC) November 25, 2025

Actualmente, el Zoológico de San Diego alberga 12 tortugas provenientes de Galápagos.

Las tortugas de Galápagos pueden vivir más de 100 años, e incluso pueden duplicar esa cantidad si se encuentran en cautiverio. El caso de mayor longevidad se dio en Australia, con un espécimen llamado Harriet que vivió hasta los 175 años.

