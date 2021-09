Avioneta militar se estrella contra viviendas en Texas y provoca el pánico en el vecindario

Mientras tanto en tierra, las autoridades aclararon que ninguna persona resultó herida, pues el avión impactó en los patios traseros de las casas.

Debido al accidente, cerca de 1 mil 300 personas se han quedado sin energía eléctrica. Según las autoridades, reestablecerla tomaría varias horas.

Hasta ahora los bomberos solo han atendido casos de estrés postraumático. Los vecinos también manifestaron preocupación ante lo sucedido.

2:30PM- Please see the statement below from #YourFWFD regarding the #LakeWorth aircraft incident. Moving forward, media inquiries should be directed to @lakeworthpd. We are grateful for the teamwork & coordination today. Our thoughts and prayers are with the victims. #FWFDUpdate pic.twitter.com/sfzH7IiSDq

— Fort Worth Fire Department (@FortWorthFire) September 19, 2021