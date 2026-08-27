“Debo ir al hospital” el caso del piloto de avión que aterrizó de emergencia en Detroit por sentirse enfermo

Un vuelo de Delta Air Lines vivió una situación peculiar cuando el piloto se desvió de su destino original y aterrizó de emergencia en Detroit porque se sentía enfermo.

Según relatan medios estadounidenses, el avión partió de Los Ángeles y tenía como destino la ciudad de Boston.

Infobae señala que el hecho ocurrió el pasado 25 de agosto y que se trataba del vuelo DL437, operado por un Boeing 757.

CBS News añadió que en el avión viajaban 147 pasajeros, quienes tuvieron que esperar en el Aeropuerto Metropolitano del Condado de Wayne, en Detroit, para que otra tripulación abordara la nave y continuara el vuelo.

El medio señala que hubo una demora de aproximadamente 90 minutos y citó las palabras del propio capitán, quien informó a la tripulación que se encontraba mal de salud y que se iba a desviar de emergencia.

"Yo soy el capitán. Soy el que está enfermo. Voy a llevar el avión hasta la puerta y después necesito ir al hospital", habría dicho el piloto del avión, según CBS News.

Delta Air Lines emitió un comunicado luego del incidente, en el que expresó sus disculpas a los pasajeros por el cambio repentino del vuelo.

"Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta interrupción en sus viajes", señaló la empresa.

Los medios estadounidenses no dieron más detalles sobre el estado de salud del piloto, solo informaron que fue atendido por las autoridades sanitarias.

A Delta flight from Los Angeles to Boston diverted to Detroit after the pilot became ill midflight. The pilot can be heard telling a controller that he needed to go to the hospital once they reached the gate.



Delta says the flight landed safely, the crew member disembarked and… pic.twitter.com/AnKqhM8pl9 — CBS News (@CBSNews) August 26, 2026

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