Internacional
Dos neumáticos explotaron: cómo 180 pasajeros fueron evacuados tras un incidente con un avión en Chicago
180 pasajeros de una aeronave que aterrizó en Chicago tuvieron que ser evacuados luego de que dos neumáticos explotara en la pista de aterrizaje.
FOTO ILUSTRATIVA. Fotografía que muestra un avión de American Eagle llegando al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Venezuela). (Foto Prensa Libre: EFE)
El vuelo 386 de American Airlines enfrentó el pasado 17 de agosto un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O'Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron.
A pesar del incidente, nadie resultó herido, de acuerdo con la cadena ABC.
La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.
"El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago", informó la aerolínea mediante un comunicado.
"Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.
Medios como Infobae detallan que dentro del avión se encontraban 180 pasajeros, los cuales fueron evacuados de inmediato.
El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA siglas en inglés) investigará el incidente.
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