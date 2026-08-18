Dos neumáticos explotaron: cómo 180 pasajeros fueron evacuados tras un incidente con un avión en Chicago

El vuelo 386 de American Airlines enfrentó el pasado 17 de agosto un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O'Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron.

A pesar del incidente, nadie resultó herido, de acuerdo con la cadena ABC.

La aeronave, un Boeing 737-800, salió del aeropuerto La Guardia de Nueva York y llegó a las 14:00 hora local (19:00 GMT) a Chicago, donde le esperaban camiones de bomberos y la Policía.

"El vuelo 386 de American Airlines experimentó un problema con un neumático tras aterrizar sin incidentes en Chicago", informó la aerolínea mediante un comunicado.

"Siguiendo el protocolo, los servicios de emergencia acudieron al lugar del accidente por precaución y los pasajeros fueron trasladados de forma segura a la terminal en autobús", informó la aerolínea, de acuerdo con ABC.

Medios como Infobae detallan que dentro del avión se encontraban 180 pasajeros, los cuales fueron evacuados de inmediato.

Pasajeros de American Airlines vivieron momentos de tensión tras un aterrizaje de emergencia en Chicago



El vuelo 386 de American Airlines enfrentó este lunes un percance cuando en el aterrizaje en el aeropuerto O’Hare de Chicago dos neumáticos del avión explotaron, pero nadie… pic.twitter.com/cMHb2NWO3o — NotiExpresColor (@NotiExpressColo) August 18, 2026

El avión fue retirado para inspección mientras que la Administración Federal de Aviación (FAA siglas en inglés) investigará el incidente.

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VUELO AMERICAN AIRLINES ATERRIZA CON NEUMÁTICOS PLANOS EN CHICAGO



PASAJEROS QUEDAN DOS HORAS ATRAPADOS EN PISTA SIN NINGÚN HERIDO



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Un Boeing 737 de American Airlines que volaba desde Miami tocó tierra normalmente en el aeropuerto… pic.twitter.com/o14VnqOc1m — ULTI (@ULTIMAHORAENX) May 13, 2026

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