Videos muestran la tragedia de la avioneta que cayó cerca de las Líneas de Nasca y dejó 13 muertos

Internacional

Videos muestran la tragedia de la avioneta que cayó cerca de las Líneas de Nasca y dejó 13 muertos

Trece fallecidos por la caída de una avioneta sobre las Líneas de Nazca, atractivo turístico en Perú.

|

time-clock

Una avioneta se estrelló este sábado 1 de agosto cuando sobrevolaba las Líneas de Nasca, en Perú. (Foto Prensa Libre: Captura de video)

Este 1 de agosto al sur de Perú fallecieron 13 personas, entre ellos 11 turistas, al estrellarse la avioneta en la que sobrevolaban las Líneas de Nazca, uno de los principales atractivos turísticos de la región Ica, un día después de una tormenta de arena en la zona.

La municipalidad provincial de Nazca confirmó en un comunicado que la nave accidentada partió de la ciudad de Pisco para volar sobre los enormes geoglifos ubicados en el desierto de esa jurisdicción.

El municipio expresó su profundo pesar por el accidente de la empresa Aerodiana en la zona de Pueblo Viejo que dejó 13 fallecidos (11 turistas y dos pilotos).

Hasta el momento se desconoce la identidad de los pasajeros y la policía permanece en la zona, tras acordonar el lugar donde se estrelló e incendió la nave, a la espera del fiscal de turno y de las autoridades de aeronáutica.

EN ESTE MOMENTO

El Decreto 15-2026 exonerará del IUSI a los inmuebles de uso residencial cuando entre en vigor; mientras tanto, el cobro del impuesto continúa conforme a la ley vigente, según explicación del diputado Juan Carlos Rivera. (Foto, Prensa Libre: ShutterStock).

Impuesto IUSI Guatemala, decreto 18-2026: cuándo dejarían de pagar el impuesto las viviendas y qué pasará con las deudas pendientes

Right
Energía Foco electricidad

Así quedan las tarifas de energía eléctrica para el trimestre a partir del 1 de agosto

Right

El comunicado agregó que la investigación del accidente y la supervisión de las operaciones aeronáuticas corresponden a las autoridades competentes, quienes determinarán las causas y las responsabilidades conforme a ley.

Agregó que, desde que se tomó conocimiento de la emergencia, la municipalidad provincial de Nazca brindó el apoyo correspondiente en las labores de atención y respuesta.

Un portavoz de la Policía Nacional confirmó a los medios, en la zona del accidente, que las víctimas son 11 pasajeros, el piloto y un copiloto o guía, que partieron desde el terminal aéreo de Pisco y se dirigieron, después del mediodía local, a sobrevolar las Líneas de Nazca.

La nave aparentemente había completado el sobrevuelo y se acercaba al aeropuerto de Nazca cuando perdió comunicación con la torre de control y otra avioneta ubicada en el mismo radio vio el accidente, según comentó a Efe el guía turístico Juan Valdivia, quien trabaja igualmente en Nazca.

Este accidente ocurre un día después de que la región Ica sufrió un incremento de velocidad de los famosos vientos Paracas a una intensidad moderada, que fue medida por el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) en 50 kilómetros por hora en la ciudad de Pisco.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Accidentes aéreos Perú Tendencias internacionales 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM