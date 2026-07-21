74 años después hallan restos de un avión estrellado en 1952 en Puerto Rico: qué reveló el equipo de búsqueda

Un equipo de búsqueda de aviación del canal Discovery Channel hizo un descubrimiento sin precedentes: encontró los restos de un avión que se habría accidentado en 1952 en aguas al norte de Puerto Rico.

En un comunicado publicado este 21 de julio, el medio estadounidense explica que los restos corresponden a un avión de la extinta aerolínea Pan Am y que el accidente ocurrió hace 74 años, específicamente el 11 de abril.

Discovery Channel explica que el hallazgo ocurrió el pasado 2 de junio y que la aeronave era un DC-4, conocido también como "Douglas" o "Clipper Endeavor".

El avión había despegado de San Juan con destino a Nueva York. El accidente cobró la vida de 52 personas al estrellarse.

Según el medio y autoridades de la Fundación Histórica de Pan Am, minutos después del despegue los pilotos habrían perdido ambos motores del lado derecho de la aeronave, lo que provocó el accidente.

74 years after a Pan Am flight crashed into the water off Puerto Rico, costing 52 passengers their lives, a Discovery Channel team has found the wreckage sitting on the ocean floor, NBC’s “Today” reported exclusively. https://t.co/fD1GgxmQrn pic.twitter.com/hEzyoegiLl — CNN (@CNN) July 21, 2026

En la aeronave viajaban 64 personas y cinco tripulantes. Aunque el avión contaba con balsas salvavidas y dispositivos de flotación, 52 ocupantes decidieron permanecer en sus asientos y se hundieron junto con la aeronave.

Solo 17 personas sobrevivieron al siniestro.

Aunque se conocía la ubicación general del accidente, no se sabía el lugar exacto donde yacían los restos en el fondo del océano.

En junio pasado, la Air/Sea Heritage Foundation, en colaboración con el programa "Expedition Unknown", de Discovery Channel, y la empresa Deep Sea Vision, utilizó un dron submarino para localizar los restos del avión a unos 610 metros bajo la superficie del océano.

La aeronave fue identificada mediante imágenes que mostraban claramente el icónico logotipo alado de Pan American y su nombre, aún legibles.

Más de siete décadas después del accidente, el caso captó la atención del historiador de la aviación y del ámbito marítimo Russ Matthews, presidente y cofundador de la Air/Sea Heritage Foundation.

"Conocí por primera vez la historia del Clipper Endeavor mientras investigaba un accidente completamente distinto de Pan Am y me sorprendió que una historia tan importante hubiera desaparecido en gran medida de la memoria pública", dijo Matthews en el comunicado.

Conocido en Puerto Rico como "La Tragedia del Viernes Santo", el accidente se convirtió en un punto de inflexión en la historia de la aviación.

✈️ Un equipo de búsqueda halló los restos del avión "Clipper Endeavor" de Pan Am en el fondo del océano frente a la costa norte de Puerto Rico, 74 años después de que se estrellara.



🌊 El accidente ocurrió el 11 de abril de 1952, poco después de que el avión despegara de Puerto… pic.twitter.com/zE5wIHBE6B — Jay Fonseca (@jayfonsecapr) July 21, 2026

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