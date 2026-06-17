Muerte de Oliver Tree: su novia pide respeto y rechaza rumores sobre su relación

Tras la muerte del cantante estadounidense Oliver Tree en el accidente aéreo en el que estuvo involucrado el helicóptero en el que viajaba, su novia, Fiona Chernavskaya, agradeció el apoyo recibido, pero también pidió respeto a su privacidad durante el duelo.

Tres días después del incidente registrado el 14 de junio del 2026 en Brasil, las autoridades brasileñas confirmaron oficialmente la muerte de Tree este miércoles 17 de junio, luego de que el instituto forense concluyera la identificación de todos los cuerpos. El cantante era la última víctima pendiente de identificación, según información de EFE.

Mientras tanto, Chernavskaya, quien mantenía una relación sentimental con el artista, ha publicado fotografías y videos junto a Tree en su perfil e historias de Instagram para recordar las experiencias que compartieron.

“Para mi mejor amigo: Viajamos a 43 países y a los siete continentes juntos. La magia, la inspiración y la alegría que trajiste a mi vida y a la de los demás nunca serán olvidadas ni reemplazadas. Siempre me decías cuando discutíamos: si las cosas no funcionan en esta vida, me encontrarás en la próxima. Te quiero, buggy”, se lee en una publicación efectuada el martes 16.

Sin embargo, en una de sus historias también compartió un mensaje en el que manifestó su molestia por los rumores y comentarios malintencionados sobre su relación, y pidió respeto en los momentos difíciles que atraviesa.

“Y por favor tengan algo de respeto por mi privacidad; mantuvimos nuestra relación muy íntima. Lo que realmente no necesito es ver chismes sobre otras mujeres con las que Oliver pudo haber estado saliendo; nosotros éramos monógamos. En este momento estoy llorando la pérdida de mi pareja y mejor amigo; cualquier otra cosa es irrelevante. Por favor, tengan algo de respeto”, publicó.

Tras la muerte de Tree, diversas reacciones despertaron el interés de usuarios de redes sociales, quienes destacaron el mensaje de Melanie Martinez, expareja del artista, quien dijo haber quedado “completamente destrozada” al enterarse del fallecimiento del músico.

Asimismo, recordaron declaraciones que el artista ofreció en el 2022 durante una entrevista, en la que afirmó que tenía varias novias y que había estado “explorando la poliamoría”.

Sin embargo, también aseguró que “Para la persona adecuada podría ser monógamo. Fui monógamo toda mi vida”.

En el mismo accidente en el que murió el cantante estadounidense Oliver Tree Nickell, de 32 años, el 14 de junio del 2026, también fallecieron el youtuber argentino Gaspar Prim Díaz, de 23 años, conocido como “Gaspi”; el productor musical brasileño Lucas Brito Chaves, y el director audiovisual argentino Lucas Vignale.