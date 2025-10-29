Derek Martin: el hombre que asesinó a una pareja y después llevó a los hijos de las víctimas a comer

Derek Martin, de 67 años, asesinó a su hijastra y al esposo de esta en Reino Unido. Tras cometer el crimen, recogió a los cuatro hijos de la pareja y los llevó a un restaurante.

La investigación determinó que Martin fue pareja de la madre de Chloe.

Un caso estremecedor ha conmocionado al Reino Unido luego de que un tribunal declarara culpable a un hombre por el asesinato de una joven pareja, hecho tras el cual llevó a los hijos de las víctimas a comer a un restaurante de comida rápida.

Se trata de Derek Martin, de 67 años, quien fue hallado culpable por el asesinato de Chloe Bashford y su esposo, Josh Bashford, ocurrido en su residencia en Newhaven, East Sussex, en junio del 2023.

De acuerdo con las autoridades, Martin atacó a Chloe con un martillo y luego la apuñaló hasta matarla. Josh llegó a casa poco después y, al ver al agresor con un cuchillo, intentó huir por unas escaleras, pero fue alcanzado, apuñalado y estrangulado.

Las cámaras de seguridad revelaron que, minutos después del doble crimen, Martin se cambió de ropa, recogió a los cuatro hijos de la pareja en el colegio y los llevó a comer. También fue captado arrojando el teléfono de Chloe entre arbustos en las afueras de un supermercado.

Según el informe policial, Martin dijo a los niños que sus padres habían discutido. Además, retiró las chapas de las puertas de la vivienda, para que no pudieran ingresar ni hallar los cuerpos.

Después de dejar a los menores con su abuela en Brighton, el hombre compró cervezas y se dirigió al paseo marítimo, donde se las bebió. Poco después, se presentó ante la Policía y declaró: “He matado a dos personas”.

Los agentes acudieron al domicilio familiar y hallaron los cuerpos. Martin fue arrestado y, desde prisión preventiva, entregó una nota en la que indicaba el lugar donde había tirado el teléfono de la víctima.

Durante el juicio, Martin alegó haber actuado bajo responsabilidad disminuida debido a un trastorno depresivo. Sin embargo, tras analizar los informes de cinco psiquiatras, el jurado del Tribunal de la Corona de Lewes rechazó el argumento y lo declaró culpable por dos cargos de asesinato.

La sentencia se dictará el 6 de noviembre.

Kimball Edey, jefe del equipo de delitos graves de Surrey y Sussex, agradeció a la familia de las víctimas por su paciencia durante el proceso judicial: “Lamentablemente, el resultado de hoy no cambiará lo sucedido, pero espero que les permita cerrar este capítulo y pasar al siguiente”.

Marko Brooke, del Servicio de Fiscalía de la Corona, agregó: “Este ha sido un caso extremadamente difícil de procesar. La afirmación de que Martin ‘perdió la cabeza’ no coincide con las pruebas. Esperó a Josh, lo persiguió escaleras arriba y luego lo atacó”.