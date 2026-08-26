¿Descartan riesgos en Mexicali? La respuesta de México tras la alerta de EE. UU. por “amenazas”

Luego de que EE. UU. emitiera una alerta a sus ciudadanos ante "una posible amenaza" en Mexicali, Baja California, el Gobierno de México dijo que no ha identificado algún "riesgo específico o inminente" en la ciudad fronteriza.

El Gabinete de Seguridad informó que fortalecerá la vigilancia y el patrullaje en Mexicali tras la alerta de EE. UU.

También señaló que las autoridades mexicanas mantienen comunicación con sus contrapartes de EE. UU. para "verificar o atender" cualquier indicio que se presente en la ciudad.

"Las autoridades no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población", señaló el gabinete.

A su vez, el Gobierno de México dijo que dispone de personal y áreas especializadas de inteligencia e investigación para atender cualquier eventualidad en Mexicali.

El pasado 25 de agosto, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también descartó cualquier situación que pueda considerarse "crisis" o "amenazadora" en la Ciudad de México.

La mandataria agregó que la alerta de EE. UU. habría surgido por información sobre la posible presencia de un grupo criminal en Mexicali.

"Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada y, pues, con información de sus propias agencias la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta", dijo Sheinbaum durante una conferencia de prensa matutina.

¿Qué implica la alerta de EE. UU.?

La alerta de EE. UU. por las supuestas amenazas en Mexicali implica la suspensión de sus actividades gubernamentales en la ciudad fronteriza.

Además, las autoridades estadounidenses suspendieron sus vuelos hacia Mexicali.

🚨🇲🇽 MEXICALI: NO HAY RIESGO INMINENTE, PERO SE REFUERZA LA SEGURIDAD



Tras la alerta emitida por EE.UU. sobre una posible amenaza en Mexicali, el Gabinete de Seguridad informó que hasta el momento no existe evidencia que confirme un riesgo específico o inminente para la… pic.twitter.com/axnrCzQjZD — 🇲🇽México_NewsMX (@Mexico_NewsMX) August 25, 2026

"Debido a información sobre amenazas, las actividades del Gobierno de los EE.UU. en Mexicali, así como los viajes a dicha ciudad, han sido suspendidos este 25 de agosto", señaló el Consulado General de EE. UU. en Tijuana.

Washington pidió a sus ciudadanos evitar acercarse a edificios gubernamentales, buscar refugio ante posibles incidentes y seguir las indicaciones de las autoridades mexicanas.

Canadá también emitió una alerta para sus ciudadanos.

🇲🇽🇺🇸| CLAUDIA SHEINBAUM AFIRMA QUE DESCONOCEN MOTIVOS DE LA ALERTA DE EE. UU. PARA MEXICALI



La presidenta de México, @Claudiashein, reconoció que no se dispone de detalles sobre la naturaleza de la advertencia emitida por el Gobierno estadounidense. Asimismo, confirmó que la… pic.twitter.com/3EbudaagVg — News On Demand (@OnDemand_News) August 25, 2026

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