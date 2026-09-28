Desde carbón hasta juguetes: EE. UU. y China recortarán US$60 mil millones de aranceles a varios productos

En un nuevo esfuerzo por estabilizar la relación bilateral entre ambos países, Estados Unidos y China acordaron recientemente una reducción drástica de los aranceles sobre mercancías valoradas en aproximadamente US$60 mil millones.

Según CNN, esta reducción de los aranceles entre ambas naciones abarca una gran cantidad de productos, desde carbón, artículos agrícolas, juguetes y asientos para vehículos.

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También involucra productos fabricados en EE. UU., como artículos agrícolas, así como provenientes de China, como artículos de decoración.

El Ministerio de Comercio de China explicó este 28 de septiembre que más del 90% de los productos incluidos en el acuerdo van a quedar libres de los aranceles adicionales impuestos mutuamente y pasarán a tributar únicamente al nivel de "nación más favorecida", una vez que ambos países finalicen sus procedimientos internos.

Por otro lado, CNN citó a la Casa Blanca, que denominó el acuerdo como "30 por 30" y que permitiría a cada país importar del otro bienes "no sensibles" por un valor de US$30 mil millones, con reducidas tasas arancelarias.

Este acuerdo arancelario se originó en la octava ronda de consultas económicas y comerciales entre ambos países, que se llevó a cabo del 20 al 23 de septiembre en Nueva York, antes de que los presidentes Xi Jinping y Donald Trump se reunieran.

En el caso de Estados Unidos, medios internacionales señalan que reducirá los aranceles sobre 77 líneas arancelarias de productos de China, que incluyen juguetes, electrodomésticos, artículos para bebés, menaje y utensilios de cocina, mantas, termos y material de pesca.

Por su parte, China incluirá 1 mil 619 líneas de productos estadounidenses, donde predominan los productos agrícolas, como la carne de vacuno y cerdo, productos avícolas, pescado, lácteos, maíz, trigo, sorgo, frutas y verduras, entre otros.

El catálogo de productos también incluye productos de cuidado personal, carbón y numerosos dispositivos sanitarios, entre ellos equipos de resonancia magnética, instrumental médico, robots quirúrgicos, audífonos y marcapasos.

EE.UU. y China acuerdan reducir aranceles a productos por valor de US$ 60.000 millones, desde carbón hasta juguetes https://t.co/lZzCy7FuOO — CNN en Español (@CNNEE) September 28, 2026

Los nuevos detalles se conocieron el mismo día en que Pekín confirmó expresamente la prórroga hasta el 10 de enero de 2027 de la tregua comercial que vencía el próximo 10 de noviembre, una extensión que Washington ya había anunciado durante la visita de Xi, pero que China no había ratificado expresamente.

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