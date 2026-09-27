Dos pandas llegan a Atlanta tras la cumbre de Trump y Xi Jinping: quiénes son Ping Ping y Fu Shuang

Los pandas gigantes Ping Ping y Fu Shuang llegaron este domingo 27 de septiembre a Atlanta, Georgia, Estados Unidos, procedentes de China, pocos días después de que el presidente chino, Xi Jinping, anunciara su llegada durante su visita a la Casa Blanca.

El macho y la hembra, ambos nacidos en el 2020, llegaron desde la Base de Investigación de Cría de Pandas Gigantes de Chengdu, en la provincia china de Sichuan.

La pareja permanecerá durante 10 años en el zoológico de Atlanta como parte de un acuerdo de cooperación para la conservación del panda gigante entre el centro estadounidense y la Asociación China de Conservación de la Vida Silvestre.

Atlanta se había despedido de sus últimos pandas en el 2024, después de más de dos décadas de cooperación con China.

Los pandas vuelven a Atlanta

El nuevo acuerdo para recibir a Ping Ping y Fu Shuang fue anunciado en abril, aunque en ese momento no se había establecido una fecha para el traslado.

La llegada quedó más cerca esta semana, cuando Xi afirmó durante su visita a Washington que los animales viajarían a Estados Unidos “en los próximos días”.

Thrilling news: The giant pandas have landed! Zoo Atlanta is overjoyed to announce that giant pandas Ping Ping and Fu Shuang have arrived in Atlanta. https://t.co/qdOjKl8DeT pic.twitter.com/jTnhYhyVvx — ZooATL (@ZooATL) September 27, 2026

El mandatario chino calificó el traslado como una “buena noticia” y se refirió a los pandas como “enviados de amistad entre chinos y estadounidenses”.

El anuncio se produjo durante la visita de Xi a la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en momentos en que ambos países mantienen diferencias sobre comercio, aranceles, Taiwán, inteligencia artificial y otros asuntos internacionales.

¿Qué es la “diplomacia del panda”?

China utiliza desde hace décadas la llamada “diplomacia del panda”, basada en el envío de estos animales a otros países mediante acuerdos de cooperación y conservación.

La práctica comenzó con entregas de pandas como obsequios, pero desde los años ochenta China adoptó principalmente programas de préstamo y cooperación científica a largo plazo.

"We've been preparing for Ping Ping and Fu Shuang's arrival," said an official with Zoo Atlanta. A pair of Chinese giant pandas arrived in Atlanta in the southeastern United States on Sunday morning. The two pandas are expected to stay at Zoo Atlanta for 10 years. #GiantPanda… pic.twitter.com/OLMs9YAGAM — China Xinhua News (@XHNews) September 27, 2026

En los acuerdos actuales, China mantiene la propiedad de los animales. Las crías que nacen en el extranjero deben regresar al país asiático al alcanzar la madurez sexual, mientras que los ejemplares adultos también vuelven a China al llegar a determinada edad.

A lo largo de los años, los pandas se han convertido además en un símbolo de los vínculos diplomáticos de Pekín con otros países.

Ping Ping y Fu Shuang pasarán por un período de observación

El zoológico de Atlanta hizo mejoras en sus instalaciones para recibir a Ping Ping y Fu Shuang, mientras expertos chinos ofrecieron orientación sobre los recintos, la alimentación, los cuidados y los estándares sanitarios.

Antes del viaje, los dos animales fueron sometidos a exámenes que determinaron que se encontraban en buen estado de salud.

🇨🇳🐼🐼🇺🇸Giant pandas Ping Ping (平平)and Fu Shuang (福双) have set out on their 10-year journey to Zoo Atlanta, US.



Get ready to greet our two fluffy stars! 🐼🐼



The @FedEx Panda Express has the VIP (Very Important Pandas) on board. pic.twitter.com/25VigboeGX — Shen Shiwei 沈诗伟 (@shen_shiwei) September 27, 2026

Los pandas deberán permanecer 40 días en observación. Durante ese período, personal chino estará en el zoológico para colaborar en sus cuidados y en el proceso de adaptación al nuevo entorno.