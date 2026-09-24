Róbalo y helado: así es el menú para el encuentro de Trump y Xi Jinping en la Casa Blanca

Este jueves 24 de septiembre, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá en la Casa Blanca a su homólogo chino, Xi Jinping, con una gran cena de Estado en el Salón Este. El menú, cuidadosamente elaborado por la primera dama Melania Trump, fusionará ingredientes estadounidenses con una sutil influencia china, simbolizando la armonía entre ambas naciones.

Según detalló EFE, la cena contará con la presencia de las delegaciones oficiales, líderes empresariales y funcionarios gubernamentales. El primer plato será un velouté de calabaza amarilla, acompañado de fricassé de setas silvestres, panceta crujiente y aceite de cebolleta, un condimento muy común en las grandes cocinas regionales de China.

El segundo plato consistirá en un róbalo (lubina) con una costra de sésamo, col bok choy estofada y berenjena asada, todo aderezado con salsa verde. Para el postre, se servirá un cremoso de vainilla y helado de miel de la Casa Blanca (la residencia presidencial cuenta con colmenas propias) con nueces, frangipane y cerezas confitadas.

La cena comenzará con un brindis de Schramsberg “Blanc De Noir”, un espumoso californiano de la misma bodega que el vino que el presidente Richard Nixon y el primer ministro Zhou Enlai usaron para el famoso “brindis por la paz” durante la histórica visita de Nixon a Pekín en 1972, el primer viaje de un líder estadounidense a la República Popular de China.

Aunque Trump es abstemio, hizo un gesto de cortesía al tomar un sorbo de una copa durante el banquete que Xi ofreció en su honor en mayo pasado durante su visita a Pekín. La cena de gala contará con varias actuaciones, incluyendo la del tenor Christopher Macchio, uno de los cantantes favoritos de Trump, quien ya se presentó en su investidura presidencial en enero de 2025. Además que habrá presentaciones de músicos militares del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y del Ejército de los Estados Unidos.

La decoración de la cena de Estado se inspira en el color rojo, de profundo significado en la cultura china. Las mesas estarán adornadas con jarrones de flores rojas y manteles del mismo color.

Además de las flores de temporada, las mesas también lucirán piezas de joyería de vermeil de la colección de la Casa Blanca. El Servicio de Estado Reagan, una vajilla de porcelana encargada durante el mandato de Ronald Reagan (1981-1989), se utilizará para el servicio de la cena. “Estos detalles fusionan el arte chino con la tradición estadounidense, enmarcados en la elegancia atemporal de la Casa Blanca”, según un comunicado.

Con información de EFE.

Este encuentro culminará con un brindis simbólico, que reforzará el espíritu de cooperación y amistad entre Estados Unidos y China.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.