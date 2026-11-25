Medios de EE. UU. informaron este 25 de noviembre que el histórico desfile de la cadena de almacenes Macy’s, que se realiza cada año durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ha sido pospuesto para el sábado 28.

El motivo, de acuerdo con un comunicado oficial de la cadena Macy’s, es una tormenta que azotará la zona de Nueva York y provocará fuertes lluvias y vientos.

«La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año», indicó Macy’s en su comunicado.

El desfile que se celebrará este año es especial debido a que corresponde a su edición número 100.

En un principio, el desfile estaba programado para la mañana del 26 de noviembre, pero ahora se realizará el próximo sábado a las 8:30, hora local (13:30 GMT).

NOW: Macy’s officials address the decision to postpone the 100th Thanksgiving Day Parade during a news conference as severe weather threatens New York City.



The historic parade, more than two years in the making, is now set for Saturday, November 28.



“We’re saddened by the… pic.twitter.com/kySO61JswR — Fox News (@FoxNews) November 25, 2026

No es la primera vez que este desfile se suspende, ya que dejó de realizarse durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944. Sin embargo, esta será la primera vez que se pospone debido a las condiciones climáticas.

"Fuerte tormenta costera"

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este 25 de noviembre que una «fuerte tormenta costera» afectará al país con fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones.

Tomorrow we are expecting severe weather, including winds up to 60 miles per hour, heavy rain, and coastal flooding.



To protect every New Yorker and keep our city safe, we have made the decision with @Macys and @NYPDnews to reschedule the 100th Annual Macy's Thanksgiving Day… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) November 25, 2026

Esta tormenta, según las autoridades, se desplazará a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.

En el caso de Nueva York, donde originalmente se realizaría el desfile, se prevén condiciones invernales para estos días, mientras que la Gran Manzana, la península de Long Island y el valle del Hudson podrían registrar lluvias e inundaciones.

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