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Desfile de Macy’s por el Día de Acción de Gracias en Nueva York se pospone: estos son los motivos y la nueva fecha
El desfile de la gran cadena de almacenes que se lleva a cabo en Nueva York cada Día de Acción de Gracias, ha sido pospuesto.
Fotografía que muestra un globo durante el desfile de Acción de Gracias de Macys hoy en la sexta avenida de Nueva York (EE.UU.). En el desfile participan carrozas, bailarines y músicos, que celebran Acción de Gracias y la llegada de la Navidad. (Foto Prensa Libre: EFE)
Medios de EE. UU. informaron este 25 de noviembre que el histórico desfile de la cadena de almacenes Macy’s, que se realiza cada año durante el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, ha sido pospuesto para el sábado 28.
El motivo, de acuerdo con un comunicado oficial de la cadena Macy’s, es una tormenta que azotará la zona de Nueva York y provocará fuertes lluvias y vientos.
«La seguridad de los participantes y espectadores es nuestra máxima prioridad y, tras consultar detenidamente con la Alcaldía y las entidades colaboradoras, hemos tomado la decisión de aplazar la celebración de este año», indicó Macy’s en su comunicado.
El desfile que se celebrará este año es especial debido a que corresponde a su edición número 100.
En un principio, el desfile estaba programado para la mañana del 26 de noviembre, pero ahora se realizará el próximo sábado a las 8:30, hora local (13:30 GMT).
No es la primera vez que este desfile se suspende, ya que dejó de realizarse durante la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944. Sin embargo, esta será la primera vez que se pospone debido a las condiciones climáticas.
"Fuerte tormenta costera"
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) advirtió este 25 de noviembre que una «fuerte tormenta costera» afectará al país con fuertes lluvias, vientos e incluso inundaciones.
Esta tormenta, según las autoridades, se desplazará a lo largo de la costa este, desde Florida hasta la región de Nueva Inglaterra.
En el caso de Nueva York, donde originalmente se realizaría el desfile, se prevén condiciones invernales para estos días, mientras que la Gran Manzana, la península de Long Island y el valle del Hudson podrían registrar lluvias e inundaciones.
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