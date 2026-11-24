El próximo jueves 26 de noviembre, millones de estadounidenses celebrarán el Día de Acción de Gracias (Thanksgiving), una fecha en la que familiares y amigos se reúnen para agradecer las bendiciones recibidas durante el año, generalmente alrededor de una mesa en la que se sirve pavo asado con diversas guarniciones dulces y saladas.

Sin embargo, para los latinos que viven en EE. UU, esta celebración puede tener distintos significados y vivirse de diversas maneras: Algunos la aprovechan para reunirse con amigos, otros deben trabajar y hay quienes no se sienten identificados con esta tradición, asociada con una cena entre los colonos peregrinos y el pueblo wampanoag.

Por ello, aunque millones de personas en los Estados Unidos celebran esta fecha con reuniones familiares y una cena especial, en Latinoamérica no forma parte de las festividades nacionales, pese a que la cercanía con los estadounidenses ha favorecido la adopción de algunas de sus costumbres, como la Noche de Brujas (Halloween).

Esto se debe a que la historia del Thanksgiving se remonta a cuando los colonos ingleses compartieron una comida con los wampanoag, quienes habitaban los territorios de Massachusetts y Rhode Island, por lo que la interpretación histórica de la festividad está vinculada al proceso de colonización y sus consecuencias para el pueblo indígena.

Latinos en EE. UU. para Thanksgiving

La cadena Univisión, con presencia en los 50 estados del país, entrevistó a algunos latinoamericanos residentes en EE. UU. para conocer cómo viven el Thanksgiving, un feriado federal centrado en la gratitud y las reuniones familiares que marca el inicio de la temporada festiva y de compras e incluye varios encuentros de futbol americano.

Conforme a lo expuesto por Alfonso Soto, un mexicano que vive en Nueva York, durante el Día de Acción de Gracias suele reunirse con amigos para comer pavo asado, pues considera que es uno de los alimentos más económicos y que suele regalarse en esta fecha por ser el plato principal de la festividad centrada en la gratitud y la unión.

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Por su parte, la salvadoreña Betty Martínez, quien reside en Florida y cuenta con la ciudadanía estadounidense, explicó que no celebra el Thanksgiving debido a sus compromisos laborales, aunque reconoció que tampoco encuentra motivos para sumarse a esta tradición, pues proviene de un país donde no se acostumbra celebrarla.

“Después de más de 20 años de estar en Estados Unidos, hasta la fecha no entiendo a qué dan gracias y no me siento parte de esta celebración”, declaró Martínez, quien espera con mayor entusiasmo el día siguiente, cuando se celebra el Black Friday, que marca el inicio de la temporada de compras navideñas con descuentos en las tiendas.

Un día para reunirse y agradecer

Por su parte, la guatemalteca Karla de Anda, quien reside en Texas, contó a la cadena de televisión estadounidense Univisión que acostumbra celebrar el Thanksgiving con sus amigos, con quienes prepara casi toda la comida y decora la mesa con elegancia antes de sentarse a cenar alrededor de las 20 horas y disfrutar juntos del resto de la noche.

No obstante, para Karla de Anda, el mejor Thanksgiving fue el primero que celebró en Estados Unidos, cuando todos sus amigos acababan de llegar al país y ninguno tenía a su familia cerca, ocasión en la que, según recordó, después de compartir el pavo, conversaron hasta el amanecer sobre sus planes y lo que esperaban lograr en EE. UU.