El Ministerio de Salud advirtió que, a casi un año del inicio del mayor brote de sarampión registrado en la última década, Guatemala acumula 34 mil 906 casos confirmados y 53 fallecidos, y que la transmisión deberá interrumpirse antes del próximo 23 de diciembre para evitar que el país pierda su certificación de eliminación de la enfermedad.

Conforme a lo expuesto por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS), el brote se vinculó con un retiro religioso multitudinario realizado el 14 de diciembre del 2025 en Santiago Atitlán, Sololá, en el que participaron más de dos mil personas procedentes de México, Estados Unidos, El Salvador, Honduras y Costa Rica.

Frente a este escenario, la investigación epidemiológica determinó que el encuentro religioso funcionó como un punto de dispersión del virus hacia distintos departamentos, principalmente Sololá, Petén, Izabal, Escuintla y Guatemala. Sin embargo, en octubre del 2026 la enfermedad viral se había extendido a los 22 departamentos de la nación.

Ante esta situación, los adultos jóvenes de 20 a 29 años conforman el grupo con más diagnósticos, con 12 mil 765 casos, equivalentes al 37% del total, en tanto que las personas de entre 15 y 39 años concentran el 62% de los contagios confirmados y los bebés de un año enfrentan el mayor riesgo de desarrollar complicaciones graves.

México y EE. UU. dejan de ser países libres de sarampión

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) determinó que México y Estados Unidos ya no son países libres de sarampión, una enfermedad viral contagiosa que se transmite por el aire o mediante gotículas respiratorias expulsadas al toser o estornudar, que puede poner en riesgo la vida y que es prevenible mediante la vacunación.

"Perder el estatus de eliminación del sarampión significa mucho más que perder una designación de salud pública. Significa que el virus ha circulado durante un periodo prolongado, poniendo a las familias y las comunidades en riesgo de sufrir enfermedades, hospitalizaciones y muertes prevenibles", señaló Jarbas Barbosa, director de la OPS.

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De conformidad con Jarbas Barbosa, en México y Estados Unidos se observó la transmisión de un mismo genotipo y linaje del virus durante doce meses o más, criterio que utiliza la Organización Panamericana de la Salud para considerar que la transmisión del sarampión se ha restablecido, como podría ocurrir en Guatemala en diciembre.

Asimismo, Barbosa informó que en el continente americano, principalmente en Norteamérica y Centroamérica, se han reportado más de 58 mil casos de sarampión en lo que va del año, más del cuádruple de los registrados en el mismo periodo del 2025, aumento que, de acuerdo con la OPS, se debe a brechas persistentes en la vacunación.

Pensilvania y Virginia confirman más muertes por sarampión

Según la agencia de noticias EFE, Estados Unidos supera los 5 mil 800 casos de sarampión en su mayor repunte desde diciembre de 1991 y perdió recientemente su estatus de eliminación de la enfermedad, con Pensilvania y Virginia como los estados más afectados por el brote en el 2026, donde se han confirmado nueve fallecimientos.

Las autoridades de ambos estados han dicho que la gran mayoría de los contagios ocurre en personas no vacunadas o con vacunación incompleta y recordaron que la vacuna triple viral (MMR) ofrece un 97% de protección con dos dosis y alrededor de un 93% con una sola dosis para prevenir o mitigar complicaciones como la neumonía.