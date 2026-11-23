El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) es una agencia federal dependiente del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), encargada de hacer cumplir las leyes migratorias y aduaneras, que identifica, detiene y deporta a personas que se encuentran en los Estados Unidos sin estatus legal o que violan las leyes de inmigración.

Sin embargo, en un borrador de un informe, funcionarios estadounidenses encontraron amplias deficiencias en la capacitación de los agentes migratorios, mientras el Departamento de Seguridad Nacional buscaba contratar y desplegar rápidamente a casi 10 mil nuevos agentes del ICE, quienes investigan delitos como el tráfico de drogas.

Conforme a lo expuesto por el periódico estadounidense The New York Times, el Departamento de Seguridad Nacional "fue demasiado lejos al flexibilizar los estándares de entrenamiento para miles de oficiales migratorios contratados para apoyar la iniciativa de deportación masiva del presidente Donald Trump", desde el 20 de enero del 2025.

Frente a este escenario, los hallazgos de un supervisor del departamento constituyen una crítica al plan ejecutado bajo el mando de Kristi Noem, entonces secretaria de Seguridad Nacional, para contratar y desplegar a más de 9 mil nuevos agentes con la ayuda de decenas de miles de millones de dólares proporcionados por el Congreso.

Capacitaciones exprés del ICE

Ante esta situación, el ICE permitió que más de 8 mil agentes recibieran una capacitación reducida para acelerar el despliegue de personal durante la campaña de deportaciones masivas del presidente Donald Trump, una decisión cuestionada por la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Por ello, un instructor de reclutas citado en el borrador del informe, obtenido por el periódico estadounidense The New York Times, calificó la reducción de los estándares de entrenamiento como un "fracaso catastrófico", debido a que más de cuatro mil reclutas con experiencia previa completaron su entrenamiento básico de manera virtual.

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Antes del regreso del mandatario republicano a la Casa Blanca, la capacitación del Departamento de Seguridad Nacional se realizaba íntegramente de forma presencial en un centro de entrenamiento durante casi un mes. No obstante, con la modalidad en línea, algunos agentes completaron el entrenamiento básico del ICE en menos de un día.

Además, el borrador del informe criticaba la flexibilización de una política que daba a los reclutas solo dos oportunidades para aprobar una prueba de entrenamiento. Sin embargo, a medida que el Departamento de Seguridad Nacional contrataba más personal, permitió que los reclutas realizaran la prueba hasta 32 veces antes de aprobarla.

La ola de problemas en la capacitación del ICE

El borrador obtenido por The New York Times señalaba que el actual secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, restableció los estándares estrictos de entrenamiento. Aun así, pese al aumento de los días de capacitación para los futuros reclutas, el ICE no ha abordado por completo las deficiencias en el entrenamiento.

"La prisa por contratar oficiales y llevarlos a las calles se produjo después de meses de presión de la Casa Blanca para aumentar las deportaciones y los arrestos. Aunque el ICE ha dicho repetidamente que el entrenamiento era adecuado, varios tiroteos y otros incidentes han generado muchas preocupaciones", concluyó el supervisor anónimo.