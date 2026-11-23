Durante la noche del pasado domingo 22 de noviembre, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, elogió la trayectoria de tres militares fallecidos en Haití mientras manipulaban bombas en un campamento, a quienes llamó héroes salvadoreños por haber actuado con valentía y entrega para proteger a otros, pese al miedo que sentían.

"Hoy quiero hablarles de tres héroes salvadoreños que perdieron la vida mientras cumplían una misión lejos de nuestra patria. Tres miembros de nuestra Fuerza Armada que viajaron a Haití con un propósito: rescatar a cuatro de sus compañeros que habían sido secuestrados por pandillas haitianas", publicó el mandatario salvadoreño en X.

Frente a este escenario, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sostuvo que "lamentablemente, una explosión accidental durante esa misión en el territorio de Haití les arrebató la vida" y los identificó como el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, el cabo Emerson Alexander Zepeda Zelada y el cabo Wilber Manuel Serrano Medina.

Ante esta situación, el mandatario destacó que conoció "de primera mano la valentía del teniente Palacios" y que le "informaron del extraordinario valor de Zepeda Zelada y Serrano Medina", ya que los tres enfrentaron el peligro, la adversidad y el miedo para cumplir con su deber y proteger a los demás, incluso a riesgo de su integridad física.

¿Qué pasó con los tres militares salvadoreños fallecidos en Haití?

Dadas las circunstancias, el presidente salvadoreño Nayib Bukele relató que "durante unas pruebas en uno de los campamentos de El Salvador, una granada quedó atorada en un dron" y que "Serrano Medina sostuvo el dron a aproximadamente un metro y medio del suelo mientras Zepeda Zelada desactivaba manualmente la granada".

"Sabían perfectamente el inmenso riesgo que estaban corriendo, pero aun así decidieron actuar para proteger a los demás", apuntó Bukele, quien subrayó que "estas no son simplemente historias sobre héroes. Son acciones que nos permiten entender quiénes eran estos hombres: militares capaces, valientes y comprometidos con una misión".

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"Siempre pusieron a El Salvador por encima de su propia seguridad", agregó el mandatario Nayib Bukele, tras mencionar que el teniente Cristian Daniel Palacios Santos, cuyo cuerpo llegó al país el sábado 21 de noviembre, fue sepultado el pasado domingo 22 de noviembre en la localidad de Olocuilta, al sureste de la capital salvadoreña.

Asimismo, Bukele recordó que más de 2 mil militares salvadoreños se encuentran en Haití para buscar a cuatro soldados del país centroamericano que fueron emboscados y están desaparecidos desde octubre, cuyo paradero aún se desconoce, y que también han apoyado en operaciones contra las pandillas y en la recuperación de territorios.

Apoyo económico a las familias

Teniendo en cuenta la situación, Bukele informó que creó un fondo de US$1 millón para las familias de los integrantes de la Fuerza Armada de El Salvador que murieron durante una misión de rescate en Haití, del cual, según indicó, cada familia recibirá US$200 mil y el resto de los recursos se destinará a garantizarles un ingreso mensual.

"Los US$400 mil (Q3 millones 57 mil) restantes se utilizarán para garantizar un ingreso mensual, además de las prestaciones legales que corresponden a los familiares por parte de la Fuerza Armada de El Salvador", concluyó Bukele, quien sostuvo que la ayuda económica no reemplaza la pérdida de los militares que se sacrificaron en Haití.