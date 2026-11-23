Durante la noche del pasado domingo 30 de agosto, la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA, por sus siglas en inglés) lanzó con éxito el telescopio Nancy Grace Roman, que pretende convertirse en el nuevo gran detective de la materia oscura. Desde entonces, todo ha sido una sucesión de buenas noticias.

Conforme a lo expuesto por la NASA, cada maniobra fue mucho más precisa de lo previsto, lo que permitió ahorrar combustible para 12 años adicionales. Además, las primeras imágenes de prueba enviadas durante la calibración de sus instrumentos mostraron muy buenos resultados, a pesar de que sus espejos aún no estaban alineados.

En general, el telescopio Nancy Grace Roman ha superado todas las expectativas. Por eso, la agencia civil del gobierno de EE. UU. encargada de la investigación aeronáutica y la exploración espacial espera con emoción sus primeras imágenes oficiales y propuso compartirlas con todos. Incluso ofreció a quien lo desee adoptar uno de sus píxeles.

Frente a este escenario, la agencia divulgará el próximo lunes 7 de diciembre las primeras imágenes del telescopio espacial Nancy Grace Roman, en una presentación que se transmitirá en vivo a las 14.30 horas de Guatemala desde una reunión científica en San Francisco, California, y estará disponible en el canal oficial de YouTube de la NASA.

Adopta un píxel del universo

La NASA indicó que las fotos mostrarán las capacidades científicas del telescopio mediante vistas panorámicas y profundas del universo, útiles para estudiar la energía, la materia oscura y los planetas fuera del sistema solar, dado que el Nancy Grace Roman tiene un campo de visión mucho más amplio que el del telescopio espacial Hubble.

Ante esta situación, en un intento más por hacer partícipe a la sociedad de este gran hito, la agencia ha puesto en marcha una iniciativa para adoptar píxeles de la primera imagen que se emita del telescopio Nancy Grace Roman. Si alguien quiere el suyo, tiene que ingresar al sitio web de la NASA y proporcionar su nombre completo y correo.

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"¡Consigue tu píxel en una de las primeras imágenes del Telescopio Espacial Nancy Grace Roman de la NASA! Cuando Roman capture sus primeras imágenes, cada píxel representará una pieza única del cosmos. ¡Consigue tu píxel y sé parte de este momento histórico!", indica la agencia en su página, antes de solicitar información personal.

Inmediatamente después, recibirá un certificado de adopción y el correo electrónico que proporcione se utilizará para recuperar el píxel más adelante. Solo se asignará un píxel por dirección de correo electrónico. Por ende, el certificado, como el que aparece abajo, incluirá el número de píxel y podrá imprimirlo o compartirlo en redes sociales.

Adopta un píxel. (Foto Prensa Libre: Captura de pantalla)

El telescopio espacial Nancy Grace Roman

El telescopio Nancy Grace Roman fue diseñado para resolver cuestiones fundamentales sobre la energía oscura, los exoplanetas y la astrofísica infrarroja, de manera que cuenta con un instrumento de campo amplio que le proporcionará un campo de visión 100 veces mayor que el del instrumento infrarrojo del telescopio espacial Hubble.

Es por eso que el telescopio, que podrá medir la luz de mil millones de galaxias a lo largo de su vida útil, lleva el nombre de Nancy Grace Roman, la primera astrónoma jefa de la NASA, a quien la agencia describe como la madre del Hubble, un telescopio reflector en órbita terrestre baja que fue lanzado el 24 de abril de 1990 y continúa activo.