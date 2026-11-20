Durante la noche del pasado miércoles 18 de noviembre, se viralizó en las redes sociales una grabación de un nuevo hecho de violencia que empañó el futbol guatemalteco, pues, tras el encuentro entre Marquense y Mixco, disputado el miércoles 14 de octubre en San Marcos, el dirigente y gerente administrativo chicharronero fue agredido.

Conforme a lo expuesto por los internautas que compartieron la grabación, el licenciado Mario Zavala, dirigente y gerente administrativo del Deportivo Mixco, fue agredido violentamente por varias personas que, aparentemente, serían aficionados del Deportivo Marquense, luego del empate 1-1 en el estadio Marquesa de la Ensenada.

"Aparte de agresivos, son montoneros. Espero que los responsables reciban una sanción ejemplar y que este video sirva como evidencia suficiente para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. La violencia en el futbol no puede seguir normalizándose", agregó un usuario en la plataforma X, después de que se viralizara el video.

Frente a este escenario, el Club Deportivo Marquense, por medio de su junta directiva y departamento jurídico, emitió un comunicado digital en el que se pronunció sobre la difusión en las redes sociales de un material audiovisual que involucra a la institución de San Marcos y a los aficionados de los Leones Indomables de Occidente.

El comunicado de Marquense

El club manifestó que desconoce el origen exacto del video y señaló que existen indicios de que pudo haber sido editado, alterado o difundido fuera de contexto. Por ello, anunció que solicitará formalmente a las páginas y medios que lo publicaron información sobre su fuente original, el registro íntegro y los datos de procedencia del material.

Asimismo, el Club Deportivo Marquense informó que presentará una querella ante los órganos jurisdiccionales de Guatemala para esclarecer los hechos, determinar si existió manipulación audiovisual y establecer posibles responsabilidades penales y civiles, pese a que en las redes sociales se sospecha que la grabación no fue editada.

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Ante esta situación, la institución hizo un llamado a los administradores de las páginas digitales para que eviten seguir difundiendo el material mientras no se haya comprobado su autenticidad y reafirmó su compromiso con la "transparencia, el respeto a la libertad de prensa y la defensa de su patrimonio moral e institucional".

Sin embargo, en las plataformas digitales, diversos internautas se molestaron por el comunicado digital, debido a que el club felino de Candacuchex no asumió la responsabilidad por las presuntas acciones de sus aficionados y decidió apelar a los indicios de que la grabación pudo haber sido alterada o editada, aunque no lo parezca.

Un nuevo hecho de violencia empaña el fútbol guatemalteco. El pasado 14 de octubre, tras el encuentro entre Marquense y Mixco, el licenciado Mario Zavala, dirigente y gerente administrativo del Deportivo Mixco, fue fuertemente agredido por varias personas que, aparentemente, serían aficionados del Deportivo Marquense. Aparte de agresivos, son montoneros, espero que los responsables reciban una sanción ejemplar y que este video sirva como evidencia suficiente para presentar una denuncia ante el Ministerio Público. La violencia en el fútbol no puede seguir normalizándose. -Marii Sánchez — Soy Marii (@SoyMariiSanchez) November 19, 2026

La violencia en el futbol guatemalteco

Según las imágenes que se viralizaron en las redes sociales, al menos cinco personas, algunas identificadas con ropa de Marquense, agredieron con patadas, manotazos y empujones al dirigente del Deportivo Mixco. A pesar de eso, hasta el momento no se ha logrado identificar a los involucrados en el acto violento ocurrido en San Marcos.

No obstante, lo que sí se sabe es que esta pelea ocurrió en el área de camerinos del estadio Marquesa de la Ensenada y fue grabada por una persona que, desde un sector de la grada, logró captar algunas imágenes de lo acontecido el 14 de octubre, por lo que aún está pendiente la postura oficial del Deportivo Mixco respecto de dicha pelea.