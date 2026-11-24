El papa Francisco confesó en su diario personal —un cuaderno negro en el que escribió sus reflexiones de enero de 1992 a diciembre del 2024 y que se publicará este martes 24 de noviembre en todo el mundo— la tentación de sentirse omnipotente durante su pontificado y relató varios episodios en los que notó la presencia del diablo.

Esto se debe a que, durante más de tres décadas, tanto antes como después de convertirse en líder de la Iglesia católica, el papa Francisco registró entradas ocasionales en las que expresaba sus miedos y dudas, pues afirma haber visto al diablo tres veces a lo largo de su vida, que comenzó en Buenos Aires, Argentina y concluyó en el Vaticano.

En el libro "El diario privado del papa Francisco", publicado este martes 24 de noviembre, una entrada del 2021 enumera tres visiones del difunto Papa. La primera fue desde un carro; la segunda, "en el coro de la iglesia" durante una misa, y la tercera, durante una reunión con funcionarios del Vaticano, la sede central de la Iglesia católica romana.

"No puedo olvidar el potente tono ronco de su voz. Me miró con ojos llameantes. Eran como destellos de fuego", escribió el papa Francisco al recordar una de las tres visiones que, según él, ocurrió en una capilla carmelita en el 2006, cuando era arzobispo de Buenos Aires, y de la que no pudo olvidar los ojos "amenazantes" del diablo.

El diario del papa Francisco

Francisco dijo que la presencia del diablo irrumpía en sus viajes, incluso durante su visita a Chile, en medio del escándalo de abusos sexuales por parte del clero, y en una reunión celebrada días después de su regreso a Roma: "Lo vi y oí su voz, triunfante, poseyéndolo todo, pero el Señor me dio la oportunidad de liberarme de los encuentros".

Así lo cuenta el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en el libro "El diario íntimo del papa Francisco", en el que reflexiona sobre los escritos que el sumo pontífice confiaba, con su letra pequeña y casi indescifrable, a un cuadernillo negro hasta ahora desconocido para el Vaticano.

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Conforme a lo expuesto por el cardenal Víctor Manuel Fernández, en esa agenda negra Jorge Mario Bergoglio escribió 86 páginas antes de su elección papal y otras 55 desde el domingo 21 de julio del 2013 hasta el domingo 18 de agosto del 2024, es decir, cuando ya era papa de la Iglesia católica y soberano de la Ciudad del Vaticano.

Frente a este escenario, el cardenal Fernández explicó que la publicación del diario de Francisco llega después de que el pontífice le mostrara en su residencia de Santa Marta una agenda vieja de tapas negras con anotaciones y le dijera que las cuestiones más reservadas estaban escritas en clave y que se habían evitado nombres y detalles.

El papa Francisco más íntimo

De acuerdo con el cardenal Víctor Manuel Fernández, su propósito es mostrar a un Jorge Mario Bergoglio sin adornos y como respuesta a "quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. A quienes interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales".

Ante esta situación, el libro es una reflexión sobre las facetas más desconocidas de Jorge Mario Bergoglio y sus momentos de total intimidad, aunque las frases más llamativas son las que escribía sobre el miedo a la tentación del poder y el proceso de crisis en el que el papa argentino aseguraba estar en "el comienzo del otro camino".