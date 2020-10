EE.UU. aprueba tratamiento con anticuerpos contra el ébola

Estados Unidos aprobó este miércoles (14.10.2020) un tratamiento con anticuerpos sintéticos desarrollado por el laboratorio Regeneron que mostró efectividad para combatir el ébola.

El tratamiento, aprobado por la Agencia de Alimentos y Medicamentos (FDA), utiliza la misma tecnología que un tratamiento experimental contra el COVID-19 que recibió el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras contagiarse el coronavirus.

De acuerdo con el jefe de la FDA, Stephen Hahn, la aprobación del tratamiento demuestra su compromiso “para responder a las amenazas contra la salud, tanto en el país y en el extranjero”.

Bautizado Inmazeb, el tratamiento se administra en forma intravenosa y contiene un cóctel de anticuerpos monocolnales que, una vez inoculados en el paciente, se unen al virus para neutralizarlo, tal como lo hace el sistema inmunológico.

Los ensayos clínicos se realizaron entre 382 personas, la mitad de las cuales fueron tratadas con Inmazeb mientras la otra mitad recibió medicamento distinto.

#FDAapproves first treatment for Zaire ebolavirus (Ebola virus) infection in adult and pediatric patients: https://t.co/blUc6qu9vm pic.twitter.com/WvLHhfitjJ

— FDA Drug Information (@FDA_Drug_Info) October 14, 2020