EE. UU.: miles protestan por la muerte de un afroamericano detenido por la policía

Protestas en Estados Unidos por la muerte del afroamericano George Floyd.

Miles de personas protestaron la noche de este martes (26.05.2020) en Mineápolis (Minesota, Estados Unidos) por la muerte a manos de policías del afroamericano George Floyd, ocurrida 24 horas antes.

La protesta empezó en el lugar en el que Floyd murió y terminó frente a una comisaría cercana, donde la policía antidisturbios lanzó gases y balas de goma a los manifestantes, según el periódico local The Star Tribune.

Los manifestantes marcharon al grito de “¡no puedo respirar!”, lo mismo que expresó Floyd mientras agonizaba.

El concejal de Mineápolis Jeremiah Ellison calificó la actuación policial contra la manifestación de “repugnante”.

“Hasta ahora, no he podido evitar que la policía dispare de manera indiscriminada contra la multitud”, declaró Ellison, quien explicó que estaba ayudando a los manifestantes. “Hace unos instantes, sostuve una toalla en la cabeza de una adolescente mientras le brotaba sangre”, dijo.

Policías despedidos

El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, anunció la tarde de este martes el despido de cuatro agentes de policía implicados en los hechos que derivaron en la muerte de Floyd, incluido el uniformado que aparece en los vídeos con la rodilla sobre su cuello.

“Ser afroamericano en Estados Unidos no debería ser una condena a muerte”, expresó Frey.

Varios transeúntes presenciaron los hechos ocurridos el lunes con Floyd, lo que facilitó que varios vídeos se difundiesen rápidamente en las redes sociales.

Detenido bajo sospecha de haber intentado usar un billete falso

Un portavoz de la policía afirmó el mismo día que el hombre, que parecía ebrio o drogado, se había resistido a ser arrestado por los agentes bajo sospecha de haber intentado usar un billete o un cheque falso en un supermercado.

Tras haberlo esposado, el agente “se dio cuenta de que el sospechoso sufría un problema médico” y llamó a la ambulancia, dijo el portavoz.

“Por favor, no puedo respirar”

El detenido se queja durante minutos de no poder respirar y de sentir dolor, mientras un agente le pide que mantenga la calma. Un segundo policía se preocupa de que no se acerquen los transeúntes, que empiezan a increparlos cuando observan que Floyd ya no se mueve y parece inconsciente.

“Por favor, por favor, por favor, no puedo respirar”, dijo el hombre de 46 años mientras uno de los agentes lo mantuvo inmovilizado durante varios minutos con la rodilla sobre su cuello.

“Ya no respira, ya no se mueve, tome su pulso”, repite un testigo mientras los policías esperan a una ambulancia que tarda varios minutos en llegar. Floyd fue transportado a un hospital, donde falleció poco después.

Tanto el FBI como las autoridades estatales en Minesota han iniciado una investigación sobre los hechos.