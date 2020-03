Estados Unidos cierra sitio de internet por estafa sobre covid-19

El departamento de Justicia estadounidense anunció el domingo (22.03.2020) que cerró un sitio de internet que vendía una supuesta vacuna contra el coronavirus, en su primera acción de este tipo para combatir un fraude relacionado con la pandemia.

En un comunicado, se informó que un juez federal de Texas ordenó el sábado el cierre del sitio coronavirusmedicalkit.com, que afirmaba vender vacunas para COVID-19, algo que aún no existe. Su página de inicio, sin embargo, todavía era accesible el domingo por la noche.

Justice Department Files Its First Enforcement Action against COVID-19 Fraud https://t.co/3A37F5a5xf

— Justice Department (@TheJusticeDept) March 22, 2020