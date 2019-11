Google recolectó sin permiso datos médicos de millones de personas, según WSJ

El gigante tecnológico Google recolectó sin permiso datos médicos de millones de estadounidenses, informó este lunes (11.11.2019) en exclusiva el diario The Wall Street Journal, que citó documentos internos y entrevistas a fuentes.

La recolección de datos formaría parte de una iniciativa de Google bautizada “Project Nightingale” (Proyecto Ruiseñor, en español) y, mediante la cual, Google accede a la información de pacientes de la compañía médica Ascension, la mayor firma católica de ese tipo y que tiene su sede en San Luis (Misuri).

Según la publicación, Google supuestamente tiene acceso a los datos personales de millones de estadounidenses que residen en 21 de los 50 estados de EE.UU. Entre la información recolectada por Google, figuran diagnósticos, resultados de pruebas en laboratorios y registros de hospitalización, entre otros datos, lo que equivale a un historial médico completo, en el que se incluyen los nombres de pacientes y sus fechas de nacimiento, detalló el rotativo neoyorquino.

En un comunicado, enviado a The Wall Street Journal, Google defendió que su proyecto cumple con las leyes federales sobre protección de datos médicos. El objetivo de la compañía es “en última instancia, mejorar los resultados, reducir los costos y salvar vidas”, señaló el presidente de Google Cloud, Tariq Shaukat, en la citada nota de prensa.

Por su parte, Ascencion aseguró, a través de la red social Twitter, que está “trabajando con Google para mejorar la experiencia de pacientes y consumidores, así como del personal y equipo médico, y avanzar en su misión de brindar atención personalizada y compasiva a todas las personas, especialmente a quienes son más vulnerables y que viven en condición de pobreza”.

Ascension is working with @Google to improve the experience of patients and consumers, as well as doctors and employees, and advance its Mission of providing compassionate, personalized care to all, especially those most vulnerable and living in poverty.https://t.co/17JpN0dXlb pic.twitter.com/4VLj65RDvl

— Ascension (@Ascensionorg) November 11, 2019