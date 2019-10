Hillary Clinton “trollea” a Trump con carta parodia

Twitter entró en frenesí el domingo después de que Hillary Clinton lanzara más indirectas a su oponente presidencial de 2016, Donald Trump, esta vez al satirizar la infame carta de la semana pasada dirigida al presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

Enviada por Trump el 9 de octubre, después de que el líder turco invadiera partes del norte de Siria controladas por los kurdos (hecho ocurrido inmediatamente después de que Trump decidiera repentinamente retirar las tropas estadounidenses de la región), la carta a Erdogan era todo menos diplomática en su tono.

“No seas un tipo duro. ¡No seas tonto!” Escribió Trump después de amenazar con destruir la economía de Turquía y proclamar que el líder turco será recordado como el “diablo”. La carta, que según se informa, Erdogan tiró a la basura, comenzaba con una línea que podría haber sido extraída de alguna participación de Trump en su reality show, The Apprentice: “¡Hagamos un buen trato!”

Muchos cuestionaron la autenticidad de la carta, aunque no era broma.

EXCLUSIVE: I have obtained a copy of ⁦@realDonaldTrump⁩’s letter to #Erdogan. ⁦@POTUS⁩ warns him to not “be a tough guy! Don’t be a fool!” Says he could destroy Turkey’s economy if #Syria is not resolved in a humane way. Details tonight at 8pm #TrishRegan #FoxBusiness pic.twitter.com/9BoSGlbRyt

— Trish Regan (@trish_regan) October 16, 2019