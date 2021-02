Misión OMS en Wuhan halla datos “que nadie ha visto antes” sobre el COVID-19

El equipo de la OMS que investiga los orígenes del COVID-19 en la ciudad china de Wuhan afirmó este miércoles (03.02.2021) que ha obtenido datos “que nadie había visto antes” y que no ha descartado la posibilidad de que el virus causante de la pandemia se haya escapado de un laboratorio.

“Estamos viendo nueva información y es buena, es un material muy valioso que está empezando a ayudarnos a buscar las direcciones correctas para este virus”, declaró el doctor Peter Daszak, que forma parte de la misión de la Organización Mundial de la Salud.

En entrevista con el sitio de noticias británico Sky News, Daszak dijo que las visitas al lugar estaban ofreciendo información valiosa, especialmente en el mercado de mariscos de Huanan, donde surgieron los primeros casos de COVID-19.

“Estamos en el mercado mirando por nuestra cuenta y haciendo preguntas, nos estamos reuniendo con los gestores del mercado, con los vendedores que trabajaban allí y con gente de la comunidad y haciéndoles preguntas. Estamos hablando con personas que recogieron muestras del suelo del mercado que luego dieron positivo”, explicó Daszak.

“Hay pequeñas pistas que estamos encontrando aquí y allá, en gran cantidad de datos”, resaltó.

“Están compartiendo con nosotros datos que no habíamos visto antes, que nadie había visto antes. Están hablando con nosotros abiertamente sobre todas las vías posibles. Creo que todos los miembros del equipo dirían que estamos llegando a alguna parte”, añadió el científico, tras indicar que todas las teorías sobre el origen del virus, incluyendo que salió de un laboratorio de China, continúan sobre la mesa.

La misión de la OMS es un tema sensible para China, que niega ser responsable del estallido de la pandemia en 2019 y tardó más de un año en autorizar la visita de los expertos internacionales.

Los periodistas siguieron al equipo hasta las instalaciones de alta seguridad, pero al igual que en las visitas anteriores hubo poco acceso directo a los miembros del equipo, que en China han dado escasos detalles de sus discusiones y visitas realizadas hasta ahora.

