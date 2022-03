¿Qué son las armas termobáricas y está Rusia utilizándolas en Ucrania?

Aumentan los temores sobre el uso de armas termobáricas –a veces llamadas bombas de vacío– por parte de Rusia después de que el embajador ucraniano en EE. UU. dijera que estas han sido utilizadas durante la invasión.

La invasión rusa de Ucrania parece intensificarse con el uso de armas termobáricas altamente destructivas.

Aunque no se ha confirmado de forma independiente –a pesar de las imágenes de Ucrania han mostrado lanzadores de cohetes termobáricos en los vehículos rusos TOS-1–, grupos de derechos humanos y el embajador de Ucrania en Estados Unidos acusaron este lunes (28.02.2022) a Rusia de atacar a los ucranianos con bombas de racimo y bombas de vacío, armas que han sido condenadas por diversas organizaciones internacionales.

Amnistía Internacional y Human Rights Watch dijeron que las fuerzas rusas parecían haber utilizado municiones de racimo ampliamente prohibidas, y Amnistía las acusó de atacar un preescolar en el noreste de Ucrania mientras los civiles se refugiaban en su interior.

Oksana Markarova, embajadora de Ucrania en Estados Unidos, dijo a los periodistas tras reunirse con miembros del Congreso estadounidense que Rusia había utilizado un arma termobárica, conocida como bomba de vacío, en su invasión de su país.

“Hoy han utilizado la bomba de vacío”, dijo Markarova tras la reunión con los legisladores. “…La devastación que Rusia está tratando de infligir a Ucrania es grande”.

Una bomba de vacío, o arma termobárica, aspira el oxígeno del aire circundante para generar una explosión de alta temperatura, que suele producir una onda expansiva de una duración significativamente mayor que la de un explosivo convencional y es capaz de vaporizar cuerpos humanos.

Get used to seeing pics of cluster bomb use in #Ukraine – this is a DPICM and I saw plenty of #russian #ClusterBomb use in Georgia and Syria. They kill on impact and create defacto minefields. They are inherently indiscriminate when used in populated areas due to wide area effect https://t.co/j0MDrn1I1K

— Marc Garlasco (@marcgarlasco) March 1, 2022