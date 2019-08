Tropas chinas se estarían dirigiendo a frontera con Hong Kong

Trump hizo estas afirmaciones en un mensaje en su cuenta de Twitter en el que citó un informe de la inteligencia estadounidense, mientras los manifestantes paralizaban el aeropuerto de Hong Kong por segundo día consecutivo, desafiando a los líderes de la región. “Nuestra inteligencia nos ha informado que el gobierno chino está moviendo tropas a la frontera con Hong Kong. ¡Todos deben estar en calma y seguros!”, escribió.

En China, el gobierno y medios en redes sociales habían trasmitido antes un video de las fuerzas de seguridad reunidas al otro lado de la frontera con Hong Kong, sacudida por disturbios en las últimas diez semanas. El Global Times y el People’s Daily publicaron un video de un minuto de duración que compila clips de vehículos blindados de transporte de personal y de tropas que supuestamente conducían a la fronteriza Shenzhen.

Shenzhen conecta a Hong Kong con el territorio continental chino

Disturbing video taken in #Shenzhen just across the boarder with #HongKong. Something extraordinarily bad is about happen. #China #HongKongProtests #Democracy #SaveHongKong pic.twitter.com/Gad5R5HVZL

— Alexandre Krauss (@AlexandreKrausz) August 12, 2019