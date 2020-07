UNICEF: hay millones de niñas y niños “envenenados por plomo” en el mundo

Un tercio de los niños y niñas del mundo -unos 800 millones en total- están intoxicados con plomo, una neurotoxina que puede causar daños irreparables en el cerebro, según alerta un informe publicado este miércoles (29.07.2020) por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la ONG Pure Earth.

El informe titulado La tóxica verdad: la exposición de los niños a la contaminación por plomo socava el potencial de una generación asegura que uno de cada tres niños y niñas tiene niveles de plomo en sangre iguales o superiores a 5 microgramos por decilitro, el margen en el que se considera necesario actuar. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), incluso los niveles más bajos de plomo pueden estar vinculados a una menor inteligencia, dificultades de comportamiento y problemas de aprendizaje en la infancia.

