Donald Trump anunciará el próximo 2 de abril una nueva tanda de aranceles, confirma la Casa Blanca

Trump ha bautizado el 2 de abril como el “Día de la Liberación” porque, a su juicio, permitirá a EE.UU. librarse de prácticas comerciales “injustas” que otros países han mantenido durante décadas.

“El presidente anunciará un plan arancelario que revertirá las prácticas comerciales desleales que han estado estafando a este país durante décadas. Lo hace en el mejor interés del trabajador estadounidense“, explicó Leavitt frente a los medios de comunicación en la Casa Blanca.

En concreto, Trump prevé anunciar el miércoles “aranceles recíprocos” a aquellos países que, según Washington, imponen barreras comerciales contra los productos y servicios estadounidenses, una medida que podría afectar especialmente a la Unión Europea (UE).

Leavitt señaló que el anuncio incluirá “aranceles basados en países“, pero no ofreció detalles sobre qué naciones se verán afectadas ni si la UE será considerada como un bloque o se aplicará la medida a países específicos. También afirmó que “por ahora, no habrá exenciones”.

La Casa Blanca no ha precisado cómo se aplicarán esos aranceles recíprocos. Este martes, 1 de abril, el secretario de Comercio, Howard Lutnick, presentará a Trump un informe en el que se detallan las barreras comerciales y fiscales —como el IVA europeo— que otras naciones imponen a los productos estadounidenses.

